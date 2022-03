Υγεία - Περιβάλλον

Πρόπολη: Τα πλούσια οφέλη της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως βοηθάει στο ευαίσθητο δέρμα η πρόπολη της μέλισσας;

Εάν έχεις ευαίσθητο δέρμα, αυτό είναι το φυσικό συστατικό ομορφιάς που πρέπει να γνωρίζεις για τη λάμψη, την καταπολέμηση της ακμής και τη διατήρηση μιας νεανικής επιδερμίδας: Η πρόπολη της μέλισσας.

Αυτή η ισχυρή ουσία, που φτιάχνεται από μέλισσες, υπάρχει εδώ και αιώνες, αλλά έχει πέσει στη σύγχρονη εποχή που τα οξέα και οι ρετινόλες διαφημίζονται ως τα καλύτερα συστατικά για την λείανση του δέρματος. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ απαλό εναλλακτικό συστατικό για την ενίσχυση του δέρματος

Τι είναι η πρόπολη μέλισσας;

Η πρόπολη της μέλισσας είναι αυτό που δημιουργείται όταν οι μέλισσες συλλέγουν τις εκκρίσεις ενός δέντρου που τονώνουν το ανοσοποιητικό, όπως χυμό και ρητίνη, προσθέτονητας ένζυμα μέσω των διεργασιών του σώματός τους, καθώς και απλό κερί μέλισσας, για να παράγουν ένα τελικό προϊόν που είναι αντιικόείναι αντιικό, αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό, αντιφλεγμονώδες και ένα αντιοξειδωτικό.

Η πρόπολη προέρχεται από τους γίγαντες στο φυτικό βασίλειο: τα δέντρα. Και τα δέντρα έχουν εξελιχθεί για να ζουν χιλιάδες χρόνια, αλλά για να το κάνουν αυτό, πρέπει να επιβιώσουν από όλους τους περιβαλλοντικούς επιτιθέμενους: ιούς, βακτήρια, ρύπανση, έντομα κ.λπ. Για να αντέξουν όλα αυτά, τα δέντρα έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή ανοσία από χημικές ουσίες φυτικής φαινόλης και βιοφλαβονοειδή για να αμυνθούν. Οπότε, καταλαβαίνεις πόσο ισχυρό είναι το προϊόν που βγαίνει από αυτά!.

Παρακάτω, θα βρεις τα οφέλη που έχει, ειδικά για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα.

Η πρόπολη είναι ιδιαίτερα εξαιρετική για όσους έχουν ευαίσθητο ή ευαισθητοποιημένο δέρμα, επειδή περιποιείται και θρέφει το δέρμα αντί να αφαιρεί τον φραγμό του δέρματος, όπως μπορούν να κάνουν πολλά από τα τοπικά προϊόντα στην αγορά.

Ανακουφίζει από τη φλεγμονώδη ερυθρότητα και τη μελάγχρωση. Η φλεγμονή μπορεί να προκληθεί από μια ποικιλία παραγόντων, είτε είναι εξωτερικοί (το κρύο, μια αντίδραση φροντίδας του δέρματος), είτε εσωτερικοί (τροφή ή στρες). Ένα από τα πιο κοινά σημάδια φλεγμονής στο δέρμα είναι η ερυθρότητα και η χρήση μιας ενυδατικής κρέμας ή τοπικής με πρόπολη μέλισσας μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της εν λόγω ερυθρότητας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση και στην πρόληψη της μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης για αυτόν τον λόγο.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι: Στην ελληνική βουλή θα μιλήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης

Τουρισμός - Κικίλιας: Πάνω από 3 εκατ. οι αεροπορικές θέσεις από Γαλλία