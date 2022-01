Life

Scrub μπανάνας για τέλεια επιδερμίδα!

Μεταξένια επιδερμίδα στο πι και φι!

Αν έχεις στο σπίτι μπανάνες, που όμως δεν ήθελες να φας ή έχεις ξεχάσει και αρχίζουν να μαυρίζουν, τότε μην τις πετάξεις!

Ανακάλυψε μια χρήση που αν δεν γνώριζες θα μάθεις τώρα αμέσως…

Δημιούργησε με απλά υλικά ένα scrub σώματος, που θα σου χαρίσει απαλή μεταξένια επιδερμίδα στο πι & φι!

