Life

Οι θεραπείες που χρειάζεται το πρόσωπό μας μετά το καλοκαίρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαρίζουν ενυδάτωση και λάμψη!

Οι καλοκαιρινές διακοπές έφτασαν στο τέλος τους, και γυρνάς σιγά - σιγά πίσω στην καθημερινότητά σου, ωστόσο παρατηρείς πως κάτι περίεργο συμβαίνει στο πρόσωπό σου... Μην αγχώνεσαι γιατί είναι απολύτως φυσιολογικό, μιας και το πρόσωπό σου έρχεται αντιμέτωπο με την αλμύρα και τον ήλιο.

Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται πανικός, καθώς υπάρχουν αρκετές θεραπείες που θα "σώσουν" το πρόσωπο σου μετά το καλοκαίρι, πιο εύκολα από ότι περίμενες.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

NBA - Αντετοκούνμπο: στην κορυφή της λίστας των καλύτερων φάσεων

Άγγελα Μέρκελ: Οι υποψήφιοι διάδοχοί της

AUKUS - Γάλλος ΥΠΕΞ: σε κρίση οι σχέσεις μας με ΗΠΑ και Αυστραλία