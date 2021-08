Life

Face care: Περιποίηση και ενυδάτωση μετά τις διακοπές

Αναλυτικές οδηγίες και μικρά tips για τη διατήρηση και ενυδάτωση του δέρματος μετά τις διακοπές του καλοκαιριού.

Μόλις επέστρεψες από τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά το δέρμα σου δείχνει θαμπό και άτονο; Ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές για να επαναφέρεις τη λάμψη αλλά και τη φωτεινότητα στην επιδερμίδα σου.

Μείνε πιστή στην αντηλιακή σου προστασία

Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να αποσύρεις το αντηλιακό σου από την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σου. Αντιθέτως καλό θα ήταν να προμηθευτείς ένα που θα σου προσφέρει εκτός από αντηλιακή προστασία και ενυδάτωση.

Beauty by night

Η φυσική διαδικασία ανανέωσης και ανάπλασης της επιδερμίδας γίνεται το βράδυ και αυτήν την εποχή την έχεις ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Ενίσχυσέ τη λοιπόν επιλέγοντας προϊόντα βραδινής φροντίδας πλούσια σε αντιοξειδωτικά συστατικά. Θα μπορούσες να αντικαταστήσεις την κρέμα νύχτας με ένα ορό, που έχει υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση. Περιέχει μικρότερη περιεκτικότητα σε νερό και διπλάσια ποσότητα σε δραστικά συστατικά από μια κρέμα, ώστε να φθάνει στα κύτταρα της επιδερμίδας. Άπλωσέ τον ταμποναριστά στο μέτωπο, το πηγούνι, τα ζυγωματικά και το λαιμό. Μην παραλείπεις την περιοχή του ντεκολτέ, γιατί κι αυτή η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται ενυδάτωση.

