Κορονοϊός: ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρέθηκε θετικός

Ποια συμπτώματα ταλαιπωρούν τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Τα κρουσματα κορονοϊού είναι αυξημένα στη χώρα μας καθώς σήμερα εντοπίστηκαν 23529 νέα κρούσματα.

Λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα είχε διαγνωστεί με κορονοϊό και ο πρωθυπουργόες Κυριάκος Μητσοτάκης και σήμερα έγινε γνωστό πως θετικός στην Covid-19 είναι και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

"Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο τακτικού και προληπτικού ελέγχου, διεγνώσθη θετικός στον κορωνοϊό. Είναι εμβολιασμένος και με τις τρεις δόσεις και παραμένει σπίτι του με ήπια συμπτώματα."

