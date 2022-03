Παράξενα

Aliia Roza: Η πρώην πράκτορας του Πούτιν διδάχτηκε ερωτικές τεχνικές αποπλάνησης (εικόνες)

Τι αναφέρει η ίδια για τις τεχνικές που έμαθε για να αποπλανεί και να αποσπά πληροφορίες από τους "στόχους" της.

Η Aliia Roza, όπως αναφέρει ήταν πρώην κατάσκοπος του Βλαντίμιρ Πούτιν και αποκαλύπτει πως χρησιμοποιούσε ερωτικές τεχνικές για να καταφέρει να αποσπάσει πληροφορίες, όπως είχε διδαχθεί.

Η πανέμοε=ρφη κοπέλα, που είναι σήμερα 37 ετών, είναι γεννημένη στην πρώην ΕΣΣΔ και όπως αναφέρει, στα 18 της χρόνια, εκπαιδεύτηκε σε στρατιωτική ακαδημία κοντά στη Μόσχα για να γίνει μυστική πράκτορας.

Η Aliia ειναι πλέον μητέρα ενός παιδιού και αποκαλύπτει στην εφημερίδα "The Sun" όλες τις λεπτομέρειες της σταδιοδρομίας της ως πράκτορας.

Χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων: «Όταν ήμουν 18, στάλθηκα σε στρατιωτική ακαδημία όπου μελέτησα όλες τις ειδικές τεχνικές. Μας έδειξαν πώς να αποπλανούμε, να χειραγωγούμε, να πείουμε τους ανθρώπους, πώς να χρησιμοποιούμε πολλά διαφορετικά όπλα, αλλά και πολεμικές τέχνες. Γενικά πώς να είμαστε ο τέλειος στρατιώτης στο πεδίο».





Στη συνέχεια, αποκαλύπτει πως πολύ λίγες γυναίκες, πέρασαν από μία συγκεκριμένη εκπαίδευση σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν την εμφάνισή τους για να καταφέρουν τον στόχο τους στο 100%.

Όπως αναφέρει και η ίδια, δίνονταν κάποια τρικ και στον ερωτικό τομέα για να σαγηνεύσουν και να καταφέουν να αποπλανίσουν τον στόχο τους και να τους αποκαλύψει οσα χρειάζονταν.

«Μπορούσα να μάθω στην κάθε γυναίκα πώς να κάνει τον οποιονδήποτε άντρα να την ερωτευτεί και να της κάνει πρόταση γάμου», αναφέρει χαρακτηριστικά και στη συνέχεια μοιράζεται κάποια μυστικά που έμαθε για να αποπλανεί τους άνδρες: «Μυστήριο. Μυστικά. Ίντριγκα. Πρέπει όμως να είσαι και η καλύτερη στο σεξ. Αυτό μας το μάθαιναν στην ακαδημία. Δεν μας έλεγαν απλώς, μας έδειχναν. Η αποπλάνηση είναι μια μεθοδευμένη στρατηγική και χρειάζεται χρόνος, πρέπει να γίνουν κάποιες πράξεις βήμα – βήμα. Η σεξουαλική εκπαίδευση ήταν πολύ σημαντική γιατί έπρεπε να είσαι η καλύτερη, αλλιώς πώς θα τον αποπλανούσες; Θα μπορούσες να αποπλανήσεις το στόχο αλλά το σεξ να μην ήταν τέλειο. Τότε, ο στόχος σου δεν είναι δικός σου που σημαίνει ότι δεν θα πάρεις τις πληροφορίες που θέλεις, σωστά; Έπρεπε να κάνεις αυτό το άτομο όχι απλά να είναι καλό μαζί σου, αλλά να σε ονειρευτεί ώστε να σου δώσει τις πληροφορίες που ήθελες, έπρεπε να τον κάνεις να σε εμπιστευτεί. Και το σεξ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης. Το μεγαλύτερο, θα έλεγα πως είναι το 80%», καταλήγει.

