Τουρκία - Αμπράμοβιτς: διαμαρτυρία Ουκρανών για το “Solaris” (βίντεο)

Ουκρανοί διαμαρτυρήθηκαν εν πλω, στην Αλικαρνασσό, αντιδρώντας στον ελλιμενισμό του πολυτελούς γιότ του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Με διαμαρτυρίες υποδέχτηκαν Ουκρανοί το πολυτελές γιοτ “Solaris” του Ρώσου ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς, το οποίο έφτασε στο Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός) το βράδυ της Δευτέρας.

Οι Ουκρανοί, κρατώντας μια σημαία της Ουκρανίας, επάνω στην οποία αναγραφόταν στα αγγλικά η φράση «Όχι στον πόλεμο», φώναξαν συνθήματα όπως «ρωσικό πλοίο, φύγε από εδώ», «φύγε από την Ουκρανία».

Η τουρκική Ακτοφυλακή επενέβη, προσάγοντας τους Ουκρανούς διαμαρτυρόμενους στο τοπικό Τμήμα, όμως στην συνέχεια όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Δεύτερο γιοτ του Αμπράμοβιτς ελλιμενίζεται στην Τουρκία

Ακόμη ένα πολυτελές γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη Αμπράμοβιτς κατευθύνεται στην Τουρκία, αυτήν τη φορά στην Μαρμαρίδα, έπειτα από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν εναντίον του από την ΕΕ και την Βρετανία.

Το γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη πέρασε την Κρήτη και τη Ρόδο, όπως αναφέρει η cumhuriyet.

Ο Ρώσος ολιγάρχης την περασμένη εβδομάδα πέταξε στην Μόσχα, με ιδιωτικό τζετ, από την Κωνσταντινούπολη.

