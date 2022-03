Life

“Άγριες Μέλισσες”: ανατροπές και “εκπλήξεις” την Τρίτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Ο Ακύλας προκαλεί αναστάτωση στη δεξίωση του Δούκα, την ώρα που ο Καλογεράς παρουσιάζει τον νέο κοινοτάρχη Διαφανίου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στο χωριό.

Η Πηνελόπη μετανιώνει για το πισωγύρισμά της με τον Μελέτη, ενώ ο Σαραντόπουλος δίνει τελεσίγραφο στην Ουρανία.

Η κηδεία του Δημήτρη Ορφανίδη γίνεται υπό το βλέμμα της Ασφάλειας, ενώ ο Πέτρος πρέπει να αποφασίσει αν θα βοηθήσει τον Βαρουξή.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Κωνσταντή όταν διαβάζει την εφημερίδα.

Η Σοφούλα με τον Άγγελο προσπαθούν να πείσουν τον Θανάση να πει την αλήθεια.

Η Ζωή, με τη βοήθεια της Αιμιλίας, βρίσκει πρόφαση για να πάνε στην Αθήνα.

Ο Ζαχαρίας αποκαλύπτει την αλήθεια στη Βιολέτα, ενώ ο παπά-Γρηγόρης έχει άσχημα νέα από την Αρχιεπισκοπή.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες

Gallery