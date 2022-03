Πολιτική

Ανδρουλάκης σε αργότες: Μείωση ΕΦΚ στο πετρέλαιο και πλαφόν στη ρήτρα προσαρμογής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Βέροια βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας τις περιοδείες στην περιφέρεια.

Στη Βέροια περιοδεύει από το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε με αγρότες και μεταποιητές στην Κουλούρα και άκουσε τις ανησυχίες τους για τις καταστροφές στην παραγωγή τους αλλά και το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος που επωμίζονται.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε την ανάγκη άμεσα να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να επιβληθεί πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής για να αντέξουν οι αγρότες. Σχολιάζοντας τις τελευταίες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε την κυβερνητική ατολμία να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης καταναλωτών και επιχειρήσεων και επιβολής φορολογίας στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, κάτι που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως πρόσφατα η Ιταλία, ήδη υιοθετούν.





Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:



Ξεκινάμε την προσπάθεια της αυτό-οργάνωσης μας, που θέτει την κοινωνία πρωταγωνιστή . Σε κάθε μέρος της Ελλάδας θα κάνουμε παρόμοιες συναντήσεις και σήμερα ξεκινάω από την Βέροια.

Η οικονομική κρίση διευρύνει τις ανισότητες. Η κλιματική κρίση κάνει πια ένα σποραδικό φαινόμενο, να είναι μόνιμο. Κάθε χρόνο, καταστροφή στους καρπούς.

Πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να δημιουργήσει μόνιμους μηχανισμούς μέσω του ΕΛΓΑ, που θα αξιοποιήσουν τα κοινοτικά κονδύλια ώστε να υπάρχει αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, που καταστρέφει και τον πρωτογενή τομέα, αλλά δημιουργεί πολύ μεγάλο ζήτημα και στις επιχειρήσεις μεταποίησης της περιοχής.

Η ενεργειακή κρίση δεν αφορά μόνο τους αγρότες στην Ημαθία αλλά σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει άμεσα να υπάρξει μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο και πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής ώστε τα τιμολόγια να είναι χαμηλότερα. Να αντέξουν οι αγρότες , να αντέξει η ανταγωνιστικότητά τους.

Υπάρχουν και οι μόνιμες λύσεις.

Η Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για να κάνουμε δίκτυα και οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι μεταποιητές μας να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χιλιάδες ενεργειακές κοινότητες στη χώρα. Να μπορούν να παράξουν το δικό τους ρεύμα, να θωρακίσουν μακροπρόθεσμα την παραγωγή τους και έτσι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους να ζουν με αξιοπρέπεια.





Σε ερώτηση για τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:



Τα μέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση δεν αρκούν. Ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο να πάρει μέτρα , που αναλογικά παίρνουν και άλλες χώρες της Ευρώπης είναι γιατί την περίοδο της πανδημίας έκανε μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική επέκταση της τάξης των 43 δισεκατομμυρίων, που όμως δεν έφερε το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί λοιπόν να θυμάται το λεφτόδεντρο αλα καρτ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες

Ρόδος: μήνυση σε παιδίατρο για αφαίρεση όρχεως από έφηβο

Europa Conference League: τελικός στην… Ελλάδα;