Δράμα: είδαν νεογέννητο σε μαιευτήριο με... γερανό! (εικόνες)

Τον απίστευτο αυτό τρόπο σκαρφίστηκαν οι συγγενείς της νέας μανούλας για να δουν το μωρό, αφού δεν μπορούσαν να βρεθούν δίπλα της μέσα στο δωμάτιο του μαιευτηρίου.

Γερανός, καπνογόνα, συνθήματα και πανό. Το σκηνικό έξω από ιδιωτική κλινική της Δράμας θυμίζει λήψη από κινηματογραφική ταινία, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Οικογένεια και φίλοι της 25χρονης Μαρίας Μπάνιου, που έφερε στον κόσμο το μωράκι της πριν από λίγες ώρες και δεν μπορούσαν να βρεθούν στο δωμάτιο της κλινικής, λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, βρέθηκαν στο ...παράθυρό της. Μάλιστα, χειριστής του γερανού που πραγματοποίησε το πρωτότυπο επισκεπτήριο στον αέρα, ήταν ο παππούς της νεογέννητης μπέμπας.

Η νεαρή μητέρα δεχόταν τις φροντίδες του νοσηλευτικού προσωπικού και ετοιμαζόταν να πάρει αγκαλιά την μικρούλα, όταν η έκπληξη ήρθε ...εξ ουρανού! Όπως λέει, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα και με «συνεργό» τον σύζυγό της, που ήταν μαζί της στο δωμάτιο κάνοντας τον «διαμεσολαβητή» με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, δεν υπήρξε η παραμικρή διαρροή του σχεδίου, ούτε καν υποψία για το τι θα ακολουθούσε.

«Ήρθαν εσκεμμένα εκείνη την ώρα να μου μετρήσουν την πίεση και το οξυγόνο για να είμαι απασχολημένη. Ο σύζυγός μου είχε κλείσει και τις κουρτίνες -καθώς ήταν όλα προμελετημένα, και τη στιγμή που μιλούσα με τη μαία, ακούω απ' έξω μουσική, τραγούδια, κόρνες και φωνές. Ανοίγουν την κουρτίνα, με πηγαίνουν με το κρεβάτι μου δίπλα στο παράθυρο, μου φέρνουν τη μικρή αγκαλιά και βλέπω τα αγαπημένα μου πρόσωπα πάνω σε ένα καλάθι γερανού», περιγράφει με συγκίνηση η κ. Μπάνιου.

Η χαρά και η έκπληξη της νεαρής μητέρας ήταν απερίγραπτη και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης που δέχτηκε με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο ευχές για τον ερχομό της πρωτότοκης κόρης της.

Χειριστής γερανού ήταν ο μπαμπάς της νεαρής λεχώνας. Ο 55χρονος Σάκης Μπάνιου, διασώστης ΕΚΑΒ, έχει δίπλωμα χειρισμού τέτοιων μηχανημάτων καθώς ασχολούνταν με το συγκεκριμένο επάγγελμα από το 1996. Έπιασε ξανά το τηλεχειριστήριο για τα μάτια της εγγονής του και ανέβηκε στο καλάθι μαζί με την οικογένεια, για μια ανύψωση στα δέκα μέτρα. «Ο γιος μου απέκτησε δίδυμα κοριτσάκια και τώρα ήρθε μια ακόμη νεράιδα», λέει, φορώντας το μπλουζάκι που του χάρισαν οι εγγονές του, με το λογότυπο: «ο πιο όμορφος παππούς».

Με δεδομένο ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν πήγαν ούτε τότε στο μαιευτήριο για επισκεπτήριο, είπαν να πάρουν αυτή τη φορά δραστικά μέτρα! «Όταν γεννήθηκαν πέρυσι οι πρώτες μου εγγονές στην Καβάλα, ήταν η χρονική περίοδος που ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα, δεν το απολαύσαμε, δεν καταφέραμε να ζήσουμε όπως θέλαμε την έλευση των κοριτσιών μας, οπότε μέσα μας υπήρχε το πάθος να κάνουμε κάτι παραπάνω σε αυτά τα γεννητούρια», σημειώνει.

«Εγκέφαλος» της ιδέας ήταν η παιδική φίλη του παππού Θάλεια Παπαϊωάννου. Ήταν αυτή που σκέφτηκε τα πάντα και οργάνωσε την έκπληξη με τη βοήθεια δύο φίλων της και όπως είπε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ήταν μια ιδέα της στιγμής, αλλά το αποτέλεσμα ήταν για όλους κάτι παραπάνω από συγκινητικό και συνάμα εντυπωσιακό. «Έπρεπε να πάμε τουλάχιστον απ' έξω. Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θέλω έναν γερανό και τον βρήκα. Επιπλέον πήραμε ό,τι ταιριάζει στην περίσταση: Μπαλόνια, ντουντούκες, καπνογόνα και πανό και ανοίξαμε μέχρι και σαμπάνιες», λέει χαρακτηριστικά.

Η ίδια «νίκησε» με την πρωτότυπη επίσκεψη και την υψοφοβία της καθώς μαζί με τον παππού, τη γιαγιά, τη θεία, μια φίλη και ένα ανιψάκι, μπήκαν στο καλάθι και πήραν ύψος, φτάνοντας στον όροφο της κλινικής που είναι οι νέες μητέρες. «Στην αρχή φοβόμουν. Κρατιόμασταν γερά, είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και φυσικά μπροστά στον ενθουσιασμό που νιώθαμε, υπερνικήσαμε το άγχος και δώσαμε χαρά, όχι μόνο στη μανούλα μας, αλλά σε άλλες μητέρες που μας είδαν ξαφνικά από τα παράθυρά τους. Όσο για τον κόσμο που βρέθηκε τη στιγμή στο σημείο, το διασκέδασε με την ψυχή του», αναφέρει η κ. Παπαϊωάννου.

Όπως λένε οι ...ιπτάμενοι συγγενείς - επισκέπτες, στο επόμενο μωράκι θα βρουν κάτι άλλο, ακόμη πιο εντυπωσιακό και ήδη έχουν αρχίσει να πέφτουν στο τραπέζι ιδέες για αλεξίπτωτα και αναρριχήσεις. Όσο για τους άλλους παππούδες, λόγω απόστασης δεν κατάφεραν να συμμετέχουν στην έκπληξη, αλλά απόλαυσαν βίντεο και εικόνες και σίγουρα θα βρεθούν στα επόμενα γεννητούρια.

