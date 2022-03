Λονδίνο: Συναγερμός για διαρροή αερίου

Τι αναφέριουν οι πρώτες πληροφορίες. Με αναπνευστικά προβλήματα πολλοί πολίτες.

Πηγή εικόνας: Twitter / Inclicting Gentoos

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών εκλήθη στο Ολυμπιακό Πάρκο Βασίλισσα Ελισάβετ του Λονδίνου.

Πολλοί άνθρωποι με αναπνευστικές δυσκολίες περιθάλπονται από την υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Λονδίνου που έσπευσε στο Υδάτινο Κέντρο του Ολυμπιακού Πάρκου Βασίλισσα Ελισάβετ έπειτα από διαρροή τοξικού καπνού, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Η London Legacy Development Corporation (LLDC) που διαχειρίζεται το Ολυμπιακό Πάρκο ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 10.00 GMT (12.00 ώρα Ελλάδος) και ότι η περιοχή αποκλείσθηκε και εκκενώθηκε.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών που βρίσκονται επί τόπου. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα αριθμός ανθρώπων με αναπνευστικές δυσκολίες που περιθάλπονται από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου».

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι πολλές μονάδες έσπευσαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες φωτογραφίες από το Twitter πολλά ασθενοφόρα βρίσκονται έξω από τις εγκαταστάσεις της πισίνας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό αφορά την διαρροή τοξικού καπνού.

