Χειροπέδες σε αστυνομικό για εκβιασμό και ληστεία

Μαζί του συνελήφθη κι ένας 34χρονος Αλβανός, παλιός γνώριμος των Αρχών. Το ραντεβού στον Κολωνό και οι απειλές με όπλο σε γυναίκα.

Συνελήφθησαν, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ένας 30χρονος αστυνομικός και ένας 34χρονος Αλβανός, κατηγορούμενοι για εκβίαση και ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, ο αστυνομικός κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί οπλοφορίας και χρήση πυροβόλων όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ότι βραδινές ώρες της περασμένης Παρασκευής, 18 Μαρτίου, σε συνάντηση που έκλεισαν με γυναίκα, στην περιοχή του Κολωνού, με την οποία φέρεται να έχει οικονομικές διαφορές ο αλλοδαπός, την απείλησαν με όπλο και απαίτησαν να καταβάλει χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο, αφού πρώτα της πήραν το αυτοκίνητο, με το οποίο είχε πάει στη συνάντηση, ως «εγγύηση» μέχρι την παράδοση του συνόλου του ποσού. Το αυτοκίνητο βρέθηκε από αστυνομικούς, την επομένη, Σάββατο, 19 Μαρτίου, στην περιοχή του Κολωνού.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα στο σπίτι του Αλβανού εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πιστόλι. Σημειώνεται, ότι ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί και το 2013 για εγκληματική οργάνωση και ληστεία.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση.

