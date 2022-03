Πολιτική

Οικονόμου: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις “Νταντάδες της γειτονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα.

Στην πολιτική της κυβέρνησης για την ενίσχυση των γονέων μέσω του προγράμματος "Νταντάδες της γειτονιάς" η πλατφόρμα για το οποίο ανοίγει την Τρίτη, αναφέρθηκε σε ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Την Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς" για την στήριξη της οικογένειας & την αντιμετώπιση του δημογραφικού» σημείωσε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Με σχέδιο ενισχύουμε στην πράξη όλους τους γονείς για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας», αναφέρει ο κ. Οικονόμου.

Την Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς" για την στήριξη της οικογένειας & την αντιμετώπιση του δημογραφικού. #Με_σχέδιο ενισχύουμε στην πράξη όλους τους γονείς για τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών φροντίδας. @K_Hatzidakis @mariasyrengela — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) March 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: νεκρό ζευγάρι από την φωτιά στο τζάκι

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η μάνα “εξηγεί” πως πέθαναν τα παιδιά (βίντεο)