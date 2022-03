Κοινωνία

25η Μαρτίου - Παρέλαση: αντιπολεμικά μηνύματα από τους μαθητές (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μαθητική παρέλαση. Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στους δρόμους.

Με επιτυχία διεξήχθη η μαθητική παρέλαση στο κέντο της Αθήνας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Οι μαθητές, έκαναν παρέλαση, μετά από δύο χρόνια λόγω κορονοϊού και με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και έτσι κάποιοι από αυτούς επέλεξαν να στειλουν το δικό τους αντιπολεμικό μήνυμα.

Το "παρών" έδωσαν και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου

Στο κέντρο της Αθήνας είναι σε εφαρμογή, από τις έξι το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση της αυριανής στρατιωτική παρέλασης, ενώ η κυκλοφορία στους δρόμους αποκαθίσταται μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης.

Το μήνυμα του Κώστα Μπακογιάννη

Στη νέα γενιά «οφείλουμε το καλύτερο, ειδικά σ' αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουμε πολλαπλές κρίσεις», τόνισε , ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σε δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα για την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ολόκληρη η δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, έχει ως εξής : «Δύο χρόνια μετά την πανδημία ξανασυναντιόμαστε. Μόνο υπερηφάνεια, μόνο χαρά για αυτά τα παιδιά, τα οποία σήμερα έκαναν την παρέλαση με τα κεφάλια ψηλά! Τους οφείλουμε το καλύτερο, ειδικά σ' αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουμε πολλαπλές κρίσεις. Δύο είναι οι “δυνατές” εικόνες αυτής της παρέλασης: Τα παιδιά που κρατούσαν μηνύματα για την ειρήνη και ο σημαιοφόρος με την σημαία στο αναπηρικό καρεκλάκι το οποίο έσπρωχνε συμμαθητής του. Αυτή είναι η δύναμη της νέας γενιάς. Αυτή είναι η ορμή της». Πριν από την έναρξη της παρέλασης ο δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως έστειλε μήνυμα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

"Ναι? αλλά τώρα αντιπαλεύει, κάθε τέκνο σου με ορμή, που ακατάπαυστα γυρεύει ή τη νίκη ή τη θανή.

Διονύσιος Σολωμός, «Ύμνος εις την Ελευθερίαν»

Ο εθνικός μας ποιητής αποτυπώνει στο έργο του την κινητήρια δύναμη της εθνεγερσίας του 1821, που δεν ήταν άλλη από την ασίγαστη επιδίωξη της Ελευθερίας. Οι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης ενώθηκαν μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, αψηφώντας κάθε κόστος, με μία ορμητική αποφασιστικότητα ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό και την τυραννία, οραματιζόμενοι μία ελεύθερη πατρίδα.

«Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή» διαλαλεί ο Ρήγας Φεραίος στον περίφημο Θούριο, απηχώντας εμφατικά το πνεύμα της εποχής που ήθελε την Ελευθερία να κατισχύει ακόμη και επί του ίδιου του ύψιστου αγαθού της ζωής.

200 και πλέον χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του ’21, θα ευχόμασταν να μην μπορεί να τεθεί στον σύγχρονο κόσμο μας, και ειδικά στην Ευρώπη, το δίλημμα «Ελευθερία ή θάνατος». Κι όμως, ακόμη και σήμερα, υφίσταται η ανάγκη της προάσπισης της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διεθνούς νομιμότητας και της εδαφικής ακεραιότητας ανεξάρτητων κρατών, αξίες για τις οποίες η Ελλάδα επίσης σταθερά αγωνίζεται."





