Vogue: Η βασίλισσα Ελισάβετ στο εξώφυλλο

Στο νέο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue βλέπουμε την βασίλισσα Ελισάβετ.

Το εξώφυλλο φέρει τίτλο «Πλατινένια Βασίλισσα: Η Vogue γιορτάζει τα 70 χρόνια της Αυτού Μεγαλειότητας στον θρόνο».

Στην φωτογραφία του εξωφύλλου πρωταγωνιστούν οι χρυσές αποχρώσεις ως σύμβολο του Πλατινένιου Ιωβηλαίου και του εορτασμού των 70 χρόνων της βασίλισσας στον Βρετανικό θρόνο.

Σημειώνεται πως μια από τις φωτογραφίες που βλέπουμε να έχουν αξιοποιηθεί τραβήχτηκε από τον Antony Armstrong-Jones, επίσης γνωστό ως Λόρδο Snowdon, σύζυγο της πριγκίπισσας Μάργκαρετ, το 1957 και απεικονίζει τη βασίλισσα να φορά το στέμμα του Γεώργιου του Δ'.

Πρόκειται για μια φωτογραφία μεγάλης ιστορικής σημασίας, με την Vogue να προσφέρει τον δικό της «πλατινένιο» χαιρετισμό με δύο εξώφυλλα.

