Τεχνολογία - Επιστήμη

25η Μαρτίου: Doodle της Google για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γαλανόλευκη ελληνική σημαία κυματίζει σε λευκό φόντο...



Την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου τιμά η Google με το σημερινό της doodle, εμφανίζοντας στη μηχανή αναζήτησης μία γαλανόλευκη ελληνική σημαία να κυματίζει σε λευκό φόντο.

«Το σημερινό Doodle αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά από 400 χρόνια κατοχής, η Εθνική Ημέρα της Ελλάδας γιορτάζει την έπαρση της γαλανόλευκης σημαίας της Ελλάδας στον ουρανό ως διακήρυξη της ανεξαρτησίας της.

Η Ελλάδα τιμά τη γιορτή με παρελάσεις και ομιλίες. Αυτές οι γιορτές προσελκύουν χιλιάδες θεατές που αργότερα απολαμβάνουν παραδοσιακά πιάτα, όπως ο μπακαλιάρος (τηγανισμένος μπακαλιάρος) συνοδευόμενος από έναν πουρέ σκόρδου και πατάτας, που ονομάζεται σκορδαλιά.

Αυτή η σημαντική ημέρα στην ιστορία σηματοδοτεί τη μάχη που κερδήθηκε με κόπο και σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη ελευθερία της Ελλάδας για περισσότερα από 200 χρόνια. Ζήτω η 25η Μαρτίου!», αναφέρει η Google σχετικά με το σημερινό της Doodle.