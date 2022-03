Κοινωνία

25η Μαρτίου: Κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό (βίντεο)

Από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι επίσημοι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Εντυπωσιακές εικόνες από την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη.



Από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι επίσημοι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου καθώς σήμερα συμπληρώνονται 201 χρόνια από την ελληνική επανάσταση.

Άνδρες του στρατού ξηράς πραγματοποίησαν από τις 6:21 το πρωί της συνολικά 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού.

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας οι άνδρες του στρατού ολοκλήρωσαν χωρίς απρόοπτα την τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά επί Όθωνα το 1838 οπότε εορτάστηκε για πρώτη φορά η ελληνική επανάσταση του 1821.

Ακολούθησε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 08:00 το πρωί, υπό τον ήχο του εθνικού ύμνου, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.





Οι εορτασμοί για την 25η Μαρτίου θα κορυφωθούν με την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας.