ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα μετά την εκτόξευση διηπειρωτικού πυραύλου

Στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας προχώρησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ την Πέμπτη ύστερα από την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου που κατέπεσε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας.

Οι στόχοι των νέων κυρώσεων είναι ρωσικές και βορειοκορεατικές οντότητες, καθώς και φυσικά πρόσωπα που κατηγορούνται πως «μετέφεραν» στοιχεία «προοριζόμενα για το πρόγραμμα ανάπτυξης πυραύλων της Βόρειας Κορέας», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ.

«Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας με σκοπό να εμποδιστεί η δυνατότητα της ΛΔ Κορέας να σημειώσει πρόοδο στο πρόγραμμά της γα την ανάπτυξη πυραύλων και υπογραμμίζουν τον βλαβερό ρόλο που διαδραματίζει η Ρωσία στην παγκόσμια σκηνή» συμβάλλοντας στην εξάπλωση τέτοιων όπλων, συνεχίζει το κείμενο.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Πέμπτη διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) που κατέπεσε εντός της ιαπωνικής ΑΟΖ. Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Μουν Τζε-ιν επιβεβαίωσε ότι ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Πιονγκγιάνγκ προς ανατολική κατεύθυνση από τη χερσόνησο, προς τη Θάλασσα της Κορέας, ή Θάλασσα της Ιαπωνίας, ήταν όντως ICBM.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν τηρούσε από τα τέλη του 2017 μέχρι χθες μορατόριο στις εκτοξεύσεις πυραύλων αυτού του τύπου.

Οι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν χθες αφορούν δύο ρωσικές οντότητες, τον όμιλο Ardis και την εταιρεία PFK Profpodshipnik, και έναν ρώσο, τον Ιγκόρ Αλεξάντροβιτς Μιτσούριν. Στη Βόρεια Κορέα, ένας πολίτης, ο Ρι Σουνγκ Τσολ, και μια οντότητα, το γραφείο διεθνών σχέσεων της Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών, μπήκαν επίσης στο στόχαστρο κυρώσεων.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν διευκρινίζει ποιοι είναι οι υποτιθέμενοι δεσμοί των νομικών και των φυσικών προσώπων αυτών με το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας.

Την 11η Μαρτίου η Ουάσινγκτον ανακοίνωνε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος δύο προσώπων και τριών οντοτήτων στη Ρωσία που κατηγόρησε πως υποστηρίζουν το πρόγραμμα ανάπτυξης πυραύλων της Πιονγκγιάνγκ.