Εισβολή στην Ουκρανία: Κυρώσεις σε Ρωσία και Λευκορωσία από τις ΗΠΑ

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας ως απάντηση στην εισβολή του προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μέτρα για να λογοδοτήσει η Λευκορωσία για την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, θα αποδυναμώσουν τον ρωσικό αμυντικό τομέα και τη στρατιωτική του ισχύ για τα επόμενα χρόνια, θα στοχεύσουν τις πιο σημαντικές πηγές πλούτου της Ρωσίας και θα απαγορεύσουν τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες από τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

