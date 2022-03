Κοινωνία

Γέρακας – Αδερφός 13χρονου με το αεροβόλο: Τον απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν αν μιλήσει

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο αδερφός του 13χρονου μαθητή από τον Γέρακα που εμφανίστηκε στο σχολείο με αεροβόλο και πλαστικές σφαίρες.

Όπως είπε ο αδερφός του 13χρονου ομάδα μαθητών φερόντουσαν άσχημα στο παιδί και όπως υποστήριξε έφτασαν στο σημείο και να τον χτυπήσουν. Αποκάλυψε ακόμα ότι απείλησαν τον 13χρονο ότι αν μιλήσει σε κανέναν θα τον σκοτώσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικογένεια είχε ενημερώσει το σχολείο ότι ο 13χρονος δεχόταν bullying και τους απάντησαν ότι τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν παραβατική συμπεριφορά, το γνωρίζουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο αδερφός του 13χρονου θα υπάρξει απόφαση από το σχολείο για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για το παιδί, το οποίο όπως υποστήριξε ο αδερφός του δεν έχει δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα και δεν είχε τσακωθεί με κανέναν.

Παράλληλα, ο αδερφός του παιδιού ανέφερε ότι η κοινωνική λειτουργός και η ψυχολόγος τους είπαν η οικογένεια να μην τιμωρήσει τον 13χρονο, καθώς τους ανέφεραν ότι έχει καταλάβει το λάθος του.

Ωστόσο, ο αδερφός του επισήμανε ότι η οικογένεια επιθυμεί την τιμωρία του παιδιού από το σχολείο, αλλά όχι στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.