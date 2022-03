Κοινωνία

25η Μαρτίου: Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την επέτειο της ελληνικής επανάστασης.



Με την έπαρση της ελληνικές σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, άνοιξε και επίσημα το πρωί στις 8:00, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου.

Είχαν προηγηθεί οι 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Στις 10:00 ξεκινάει η πανηγυρική δοξολογία στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αθηνών, ενώ στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της πρωτεύουσας και για μάλιστα πρώτη φορά, έπειτα από δύο χρόνια, θα διεξαχθεί με θεατές.

Στη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετέχουν τα νεοαποκτηθέντα μαχητικά αεροσκάφη Rafale, το ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος Spitfire της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο ανακατασκευάστηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και τα θωρακισμένα οχήματα του Ελληνικού Στρατού, Μ1117.

