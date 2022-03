Life

“Το Πρωινό” - Λευτέρης Ελευθερίου: Δεν άντεχα τις φωνές του Φιλιππίδη, σε πάγωναν (βίντεο)

Ο ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" και μίλησε για τις συνεργασίες του με Φιλιππίδη και Λιγνάδη αλλά και τις καταγγελίες για τον Χαϊκάλη.

"Στη δουλειά αυτή που κάνουμε θλεουμε να δείχνουμε συμπαθείς, όμως όταν κλείνει η πόρτα δεν ξέρεις τι γίνεται" είπε στην αρχή της κουβέντας με τη Φαίη Σκορδά και το Γιώργο Λιάγκα.

Για τη συνεργασία και τη σχέση του με τον Πέτρο Φιλιππίδη "ο Πέτρος ήταν αυστηρός στις δουλειές του, όμως τον θεωρώ και τον θεωρούσα έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς".

Αποκάλυψε πως σε συνεργασία που είχε μαζί του αποφάσισε να μη συνεχίσει "δεν άντεχα τις φωνές, οι φωνές του σε πάγωναν, δεν μπορούσα να λειτουργήσω".

Για τον Δημήτρη Λιγνάδη είπε "είχαμε μία πολύ σύντομη συνεργασία, άλλα μου είχε πει στην αρχή άλλα μετά από μία εβδομάδα και αποφάσισα να μη συμμετέχω, σε καμία περίπτωση δεν γνώριζα αυτά που ακολούθησαν".

Ο ταλαντούχος ηθοποιός απάντησε και σε ερώτηση για την περίπτωση του Παύλου Χαϊκάλη "δεν υπάρχει κάτι δικάσιμο σε βάρος του, όμως νομίζω αυτό που βαραίνει είναι το θέμα ότι ήταν καθηγητής σε σχολή και η συμπεριφορά του".