25η Μαρτίου - ελληνοτουρκικά: κρεσέντο προκλητικότητας με δεκάδες παραβιάσεις

Ακόμη και στην εθνική μας επέτειο η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται με παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο.

Ανήμερα της εθνικής μας επετείου για την 25η Μαρτίου και η Άγκυρα, συνεχίζει τις προκλήσεις της με παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις ανήλθαν στις 21 πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στο σύνολο, πέταξαν τέσσερα αεροσκάφη, δύο F-16 σε σχηματισμούς, ένα ATR 72 και ένα UAV.

Οι παραβάσεις έφτασαν τις τέσσερις, ενώ οι 21 πραβιάσεις έγιναν από τουρκικά UAV.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

