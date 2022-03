Κοινωνία

Βιασμός – Νέα Φιλαδέλφεια: Συγκλονίζει η 18χρονη περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε (βίντεο)

Σοκάρουν τα όσα λέει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 η κοπέλα. Την απειλούσε με μαχαίρι ο καθ’ ομολογίαν δράστης.



Συγκλονίζει η περιγραφή της 18χρονης μπέιμπι σίτερ που έπεσε θύμα βιασμού πριν από τέσσερις ημέρες, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κοπέλα μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη και το πρώτο μέρος της συνέντευξης μεταδόθηκε από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Η 18χρονη κοπέλα που έπεσε θύμα βιασμού, έζησε έναν εφιάλτη και τώρα προσπαθεί να ξεχάσει. Είναι ακόμη σε κατάσταση σοκ και τα λόγια βγαίνουν με δυσκολία όταν προσπαθεί να περιγράψει τη βαρβαρότητα που υπέστη από τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

«Αυτή την στιγμή δεν νοιώθω τίποτα, γενικά δεν νοιώθω τίποτα όταν πρέπει να μιλήσω γι’ αυτό το πράγμα. Πριν του απαντήσω στο μήνυμα που μου έστειλε έλεγξα το προφίλ του. Είδα ότι είναι οικογενειάρχης. Όντως έχει παιδιά και περίμενε και την γέννηση ενός παιδιού ακόμη. Κι απ’ ότι φαίνεται και από τα μηνύματα φαίνεται ένας πατέρας, ο οποίος έψαχνε νταντά για το παιδί του. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο» είπε στην αρχή η κοπέλα και πρόσθεσε:

«Όταν ανέβηκα πάνω στην αρχή μιλάγαμε, τον ρωτούσα πράγματα για το παιδί. Μου έλεγε τις ώρες και πως θα κοιμάται, μετά από λίγο μου είπε πάμε να σου δείξω το δωμάτιο που κοιμάται το παιδί. Μέσα στο δωμάτιο δεν είχε κούνια, τίποτα που να θύμιζε παιδικό δωμάτιο, μόνο ένα λούτρινο μονόκερο. Ήταν απλά ένα διπλό κρεβάτι...»

Εμφανώς σοκαρισμένη η 18χρονη συνεχίζει την περιγραφή για τον εφιάλτη που έζησε . «Μετά πήγαμε προς στο σαλόνι, έκλεισε το φως του δωματίου ήταν στο χολ και ξαφνικά ήρθε μπροστά μου και έβγαλε το μαχαίρι. Μόλις το είδα έπαθα σοκ. Το μόνο που του είπα είναι “μην μου κάνεις κακό”. Μου είπε “δεν θα σε πειράξω”. Μόλις πήγαμε στο δωμάτιο μου είπε με αυστηρό ύφος βγάλε τα ρούχα σου, κρατώντας το μαχαίρι, το οποίο προσπάθησα να σπρώξω και μου άρπαξε το κινητό που κρατούσα στο άλλο χέρι. Μετά με την απειλή μαχαιριού μου είπε να βγάλω τα ρούχα μου. Τον παρακάλαγα να μην μου κάνει κακό. Μου είπε μην φωνάξεις, άμα φωνάξεις σε σκότωσα».

