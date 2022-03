Κοινωνία

Βιασμός – Φιλαδέλφεια: Η 18χρονη αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η νεαρή που έπεσε θύμα βιασμού όταν πήγε να εργαστεί μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

«Φοράω ακόμη τα ρούχα από το βιασμό … για να μη σιχαθώ τον εαυτό μου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η 18χρονη που έπεσε θύμα βιασμού πριν από τέσσερις ημέρες στην Νέα Φιλαδέλφεια, όταν πήγε να εργαστεί ως baby sitter.

Η 18χρονη είναι ακόμη σε κατάσταση σοκ. Τα λόγια βγαίνουν με δυσκολία όταν προσπαθεί να περιγράψει τη βαρβαρότητα που υπέστη από τον καθ’ομολογίαν δράστη.

Η νεαρή προτρέπει τα θύματα βιασμού αλλά και θύματα κακοποιητικών συμπεριφορών να μη φοβούνται και να μιλάνε όπως έκανε η ίδια. Μάλιστα κάνει μια έκκληση στις αρχές που θα συζητηθεί.

«Γιατί όταν υπάρχει η ομολογία του δράστη πως βίασε η δίκη να γίνεται μετά από δύο χρόνια κι όχι την επομένη;» διερωτάται.

Η κοπέλα ζητεί να καταδικαστεί ο βιαστής της και «να μην ξαναδεί το φως του ήλιου».

Ολόκληρη η συνέντευξή της θα προβληθεί από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», το πρωί του Σαββάτου.

