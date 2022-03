Αθλητικά

Μiami Open: Ο Κύργιος απέκλεισε τον Ρούμπλεφ

Πιάνοντας εξαιρετική απόδοση ο Νικ Κύργιος απέκλεισε το Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, Αντρέι Ρούμπλεφ, στο Miami Open. Πρόκριση και για τον Θανάση Κοκκινάκη.

Πιάνοντας εξαιρετική απόδοση ο Νικ Κύργιος απέκλεισε με 2-0 σετ (6-3, 6-0 τα σετ) το Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, Αντρέι Ρούμπλεφ, στον 2ο γύρο του Miami Open. Αν και ο Ρώσος διάγει περίοδο φόρμας τον τελευταίο χρόνο, ο 26χρονος Ελληνοαυστραλός μετέτρεψε σε... μονόλογο τη «μάχη» τους αποδεικνύοντας πως η θέση που βρίσκεται στην παγκόσμια κατάταξη (Νο102) τον αδικεί.

Αυτή ήταν η τρίτη Top10 νίκη του Κύργιου για φέτος, μετά από αυτές κόντρα σε Κάσπερ Ρουντ και Γιάνικ Σίνερ. Παράλληλα, ήταν η 6η νίκη σε σύνολο οκτώ αγώνων που έχει δώσει φέτος, με αυτές τις δύο ήττες να προέρχονται από Ναδάλ και Μεντβέντεφ. Στον 3ο γύρο της Masters διοργάνωσης, ο Κύργιος θα αντιμετωπίσει τον Φάμπιο Φονίνι σε ένα ακόμη πολυαναμενόμενο blockbuster.

Μεγάλη νίκη πέτυχε και ο Θανάσης Κοκκινάκης ο οποίος επικράτησε 4-6, 7-6(3), 6-4 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν, προερχόμενος από τα προκριματικά. Στον 3ο γύρο, ο Κοκκινάκης θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Κούντλα.

