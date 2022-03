Κοινωνία

Περιφέρεια Αττικής: τετραψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης για οδηγούς

Ποιοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και από πότε τίθεται σε λειτουργία.

Ενεργοποιείται στα μέσα Απριλίου ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1544 στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής, για τη διευκόλυνση των οδηγών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Οι πολίτες της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με το κέντρο, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 365 μέρες το χρόνο, αναφέροντας τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Θα μπορούν, ειδικότερα, να αναφέρουν φθορές στο οδόστρωμα, προβλήματα με την φωτεινή σηματοδότηση, τις διαγραμμίσεις αλλά και τη σήμανση. Επιπλέον θα μπορούν να ενημερώνουν για τυχόν πτώση υλικών στο οδόστρωμα όπως λάδια, φερτά υλικά ή άλλα αντικείμενα, αλλά και οτιδήποτε μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Ήδη έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση 3.000 μικρών πινακίδων στους ιστούς των φωτεινών σηματοδοτών σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1544, ενώ παράλληλα διαθέτουν και σύγχρονο κωδικό QR code για να μπορούν οι πεζοί με μια απλή κίνηση να συνδέονται στην ηλεκτρονική σελίδα της περιφέρειας Αττικής από το κινητό τους τηλέφωνο και να έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή μετακίνηση τους. Σημειώνεται πως στις πινακίδες έχει προβλεφθεί οι πληροφορίες να αναγράφονται και στην αγγλική γλώσσα, επιτρέποντας και στους επισκέπτες της Αττικής να ενημερώνονται για την ύπαρξη και τη λειτουργία μιας γραμμής. Επιπρόσθετα έχουν τοποθετηθεί 110 πινακίδες διαχείρισης κυκλοφορίας με τον αριθμό 1544 σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του προσωπικού του τηλεφωνικού κέντρου στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, ενώ τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες για τον πολυκαναλικό αριθμό έτσι ώστε το κέντρο να μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές γραμμές ταυτόχρονα.

Στις 15 Απριλίου ο τηλεφωνικός αριθμός θα παραδοθεί προς χρήση ενώ παράλληλα δημιουργείται και ηλεκτρονική εφαρμογή για smartphone.

«Ο νέος τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1544 έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά ενεργειών που έχουμε υλοποιήσει για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, όπως είναι τα ειδικά οχήματα-βαν στη λεωφόρο Κηφισού για τη διευκόλυνση των οδηγών, οι εργασίες συντήρησης στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού, η συντήρηση των κεντρικών νησίδων, οι νέοι led φωτεινοί σηματοδότες καθώς και οι άμεσες παρεμβάσεις για την άρση επικινδυνοτήτων», δήλωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

