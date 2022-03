Υγεία - Περιβάλλον

“Η Ώρα της Γης”: Έσβησαν τα φώτα για το περιβάλλον (εικόνες)

Συμμετείχε και η Αθήνα στην «Ώρα της Γης», στέλνοντας μήνυμα υπέρ του περιβάλλοντος.

Εδώ και 15 χρόνια η Ώρα της Γης είναι μια ευκαιρία, για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, για να ενώσουν τις φωνές τους και να στείλουν όλοι μαζί ένα ξεκάθαρο μήνυμα: θέλουμε ένα μέλλον βιώσιμο για όλους. Θέλουμε έναν κόσμο ασφαλή, όπου ο κάθε άνθρωπος θα έχει ίσες ευκαιρίες να εκπληρώσει τα όνειρά του.

Σε 187 χώρες εκατομμύρια πολιτών, μνημεία και επιχειρήσεις για μία ώρα, από τις 20:30 έως τις 21:30 έσβησαν τα φώτα συμμετέχοντας στην Ώρα της Γης εστιάζοντας στο κρίσιμο θέμα της βιώσιμης διατροφής, δεδομένου ότι η τροφή (προετοιμασία, προσφορά) αποτελούσε πάντα μια πράξη αγάπης και μια χειρονομία αλληλεγγύης.

Στην «Ώρα της Γης», τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική εκστρατεία του WWF συμμετείχαν μεταξύ άλλων, η Ακρόπολη, ο Λευκός Πύργος, το Προεδρικό Μέγαρο, η Βουλή, ο Δήμος Αθηναίων σβήνοντας τα φώτα στο Δημαρχείο και την Τεχνόπολη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συσκότιση εμβληματικών του κτιρίων της πόλης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κάστρο Μονεμβασιάς, το Κάστρο Άμφισσας, ο Δήμος Περιστερίου, καθώς και πολλοί ακόμα δήμοι ανά τη χώρα, αλλά και πολλοί πολίτες που κράτησαν τα φώτα των σπιτιών τους σβηστά για μία ώρα.

«Μια συμβολική κίνηση με ξεκάθαρο μήνυμα: μόνο αν δράσουμε όλοι μαζί, τώρα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση και να διασφαλίσουμε ένα μέλλον βιώσιμο για τις επόμενες γενιές», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Instagram της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

