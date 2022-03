Life

Foo Fighters - Τέιλορ Χόκινς: Η τοξικολογική εξέταση για τον θάνατό του

Λίγο πριν πεθάνει, ο Χόκινς παραπονέθηκε για «πόνο στο στήθος».



Ο ντράμερ του συγκροτήματος Foo Fighters Τέιλορ Χόκινς είχε πάρει κάνναβη, οπιούχα και αντικαταθλιπτικά προτού αφήσει την τελευταία του πνοή, το βράδυ της Παρασκευής, σε ξενοδοχείο της Μπογκοτά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Κολομβίας.

«Η τοξικολογική εξέταση εντόπισε 10 ουσίες μέχρι στιγμής στον οργανισμό του Τέιλορ Χόκινς, συμπεριλαμβανομένων κάνναβης, αντικαταθλιπτικών, βενζοδιαζεπινών και οπιούχων», ανακοίνωσαν οι κολομβιανές αρχές.

Λίγο πριν πεθάνει, ο Χόκινς παραπονέθηκε για «πόνο στο στήθος». Ο γιατρός που έσπευσε στο ξενοδοχείο επιχείρησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το δημαρχείο της Μπογκοτά.

Το συγκρότημα, ένα από τα πιο επιδραστικά και αναγνωρισμένα στον χώρο της εναλλακτικής ροκ, επρόκειτο να εμφανιστεί στην Μπογκοτά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Estereo Picnic.

Η συναυλία ακυρώθηκε και οι θεατές τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του ντράμερ των Foo Fighters.

Ο Χόκινς ήταν μέλος των Foo Fighters από το 1997 και συμμετείχε σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως το «Learn to Fly» ή το «Best of You».

Το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 50 ετών.

