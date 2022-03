Αθλητικά

Formula 1 - Μικ Σουμάχερ: Η ανάρτηση μετά το τρομακτικό ατύχημα

Το μονοθέσιο όχημα του "πιλότου" της Haas συγκρούστηκε σφοδρά και διαλύθηκε. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ο Μικ Σουμάχερ, γιος του θρύλου της Formula 1 Μάικλ Σουμάχερ, “πάγωσε” τον κόσμο της Fromula 1, με το τρομαστικό ατύχημά του στην πίστα της Τζέντα, κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών για το Γκραν Πρι της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Γερμανός "πιλότος" της Haas έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου στη 12η στροφή της πίστας και συγκρούστηκε σφοδρά και χτύπησε στον προστατευτικό τοίχο, "διαλύοντας" το μονοθέσιό του, αλλά κατάφερε να βγει σώος από αυτό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κοντινότερο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και ο ο Σουμάχερ τις επιβεβαίωσε με μία δική του ανάρτηση λίγες ώρες αργότερα. «Γεια σε όλους. Ήθελα να πω πως είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης. Το αυτοκίνητο ήταν υπέροχο, θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί», έγραψε ο γιος του Μίκαελ Σουμάχερ στο twitter, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία του, στην οποία είναι χαμογελαστός και δείχνει απόλυτα υγιής.

Η πρώτη ανάρτηση του Μικ Σουμάχερ μετά το ατύχημα

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok??

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger?? pic.twitter.com/Mwpy0767kN — Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 26, 2022

Η Haas ανακοίνωσε αργότερα όμως ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο δεύτερο Γκραν Πρι της σεζόν και έτσι θα κατέβει στον αγώνα με μόνο ένα μονοθέσιο, αυτό του Κέβιν Μάγκνουσεν.

In light of today's qualifying incident, Mick Schumacher will not participate in tomorrow's #SaudiArabianGP #HaasF1 pic.twitter.com/trPRIUFFHk

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

