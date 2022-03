Κοινωνία

Αθήνα: Συμμορίες αλλοδαπών δολοφονούσαν ομοεθνείς τους για την “επικράτηση” στη νύχτα

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Άγιο Παντελεήμονα και Κυψέλη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις. Πως δρούσαν οι συμμορίες.



Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες αλλοδαπών υπηκόων, τα μέλη των οποίων, διέπρατταν ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας και εκβιάσεις σε βάρος ομοεθνών τους, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές και απογευματινές ώρες την Πέμπτη 24 Μαρτίου σε Άγιο Παντελεήμονα και Κυψέλη, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε, συνελήφθησαν συνολικά 9 μέλη των εγκληματικών ομάδων, ενώ στις δικογραφίες που σχηματίστηκαν περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων και στο πλαίσιο ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, εξακριβώθηκε η εγκληματική δράση των δύο ομάδων, τα μέλη των οποίων εμπλέκονται συνολικά σε 2 ανθρωποκτονίες, 5 απόπειρες ανθρωποκτονίας και 3 περιπτώσεις εκβίασης.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο συμμορίες δρούσαν με σκοπό την επικράτησή τους στο κέντρο της Αθήνας και την εδραίωσή τους στην εκβίαση καταστηματαρχών, αποσπώντας με αυτόν τον τρόπο οικονομικό όφελος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν 8 κινητά τηλέφωνα και 2 οχήματα.

Σε βάρος των εμπλεκόμενων σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της συμμορίας, ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, εκβίασης, φθοράς κατά συναυτουργία, απειλής κατά συναυτουργία, απλές σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ενώ οι έρευνες, για την ανακάλυψη των συνεργών τους και τη διακρίβωση της συμμετοχής τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, συνεχίζονται.

