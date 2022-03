Κόσμος

Μακρόν: αποστάσεις από τον Μπάιντεν για τον “χασάπη” Πούτιν

«Να σταματήσουμε τον πόλεμο χωρίς να κάνουμε πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σχολιάζοντας σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό την ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα έναντι της Μόσχας του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε «σφαγέα» τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε πως ο ίδιος θα απέφευγε αυτές τις εκφράσεις διότι εξακολουθεί να συζητά με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Μακρόν σημείωσε επίσης ότι στο ουκρανικό η Ρωσία διαπράττει ένα στρατηγικό σφάλμα και ότι είναι σκόπιμο να αποφευχθεί η κλιμάκωση με λόγια και με πράξεις των εντάσεων στην Ουκρανία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό που θέλουμε είναι να σταματήσουμε τον πόλεμο χωρίς να κάνουμε πόλεμο».

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι από γεωγραφική άποψη αυτοί που βρίσκονται απέναντι στη Ρωσία είναι οι ευρωπαίοι.

«Με τις ΗΠΑ είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μοιραζόμαστε πολλές κοινές αρχές και αξίες, όμως αυτοί που ζουν με τους Ρώσους είμαστε εμείς οι ευρωπαίοι», τόνισε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας εκ νέου την ανάγκη να αποκτήσει η Ευρώπη τη δική της πολιτική ασφάλειας και άμυνας.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα εξακολουθήσει να συνομιλεί με τον Ρώσο ομόλογό του. Επισήμανε ότι αύριο ή μεθαύριο θα διαβουλευτεί μαζί του για την επιχείρηση αποχώρησης κατοίκων από την Μαριούπολη την οποία η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι θα προωθήσει από κοινού με την Ελλάδα και την Τουρκία. Χαρακτήρισε την ως τώρα στάση της Τουρκίας κυνική υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει ένα ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο το οποίο θα πρέπει να γίνει σεβαστό.

Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά υπάρχουν δύο αντιλήψεις στην Ευρώπη διαμετρικά αντίθετες. Ο Πούτιν έχει μία αντίληψη για την Ευρώπη που είναι ακριβώς αντίθετη από αυτή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είπε. «Θέλει μία Ευρώπη υποταγμένη στην αυτοκρατορία του, που δεν θα σέβεται τα σύνορα και τα δικαιώματα των λαών στην αυτοδιάθεση. Οικοδομήσαμε την Ευρώπη πάνω στις εντελώς αντίθετες αρχές», κατέληξε ο Μακρόν.

