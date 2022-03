Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Πωλητήριο στο ουζερί της Βίκυς

Ούτε ένα μήνα μετά τη γυναικοκτονία της Βίκυς και το ουζερί της μπαίνει για πώληση.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Πωλητήριο μπήκε στο ουζερί της Βίκυς, της γυναίκας που δολοφονήθηκε στις αρχές του μήνα από τον πρώην σύντροφο της, μπροστά στα μάτια της κόρης της και των θαμώνων του καταστήματός της, στη Θεσσαλονίκη.

Οι φωνές της 20χρονης κόρης της έχουν χαραχθεί στη μνήμη των κατοίκων της οδού Παπάφη. Σε κατάσταση σοκ τότε, με σπασμένη φωνή και λυγμούς προέτρεπε τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δουν τη μητέρα της και όχι την ίδια παρότι ήταν τραυματισμένη. Λίγο λεπτά νωρίτερα ο πρώην σύντροφος της μητέρας της, είχε εισβάλλει στο κατάστημα και της έκοβε το νήμα της ζωής πυροβολώντας την με καραμπίνα, λίγο πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Είκοσι μέρες μετά η γειτονιά παραμένει συγκλονισμένη. Στο ουζερί της Βίκυς, που έσφυζε από ζωή έχει μπει πωλητήριο.

«Πωλητήριο. Ναι, δυστυχώς. Τι να πεις τα χρόνια που ζούμε κάθε μέρα τέτοια βλέπουμε», δήλωσε στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής.

Ένας άλλος, είπε πως «ήταν σοκαριστικό αυτό που συνέβη και τελείως άδικο».

Λίγα λουλούδια και καντηλάκια παραμένουν δίπλα στην είσοδο του καταστήματος για να τιμούν την μνήμη της Βίκυς, η οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη γειτονιά.

«Δεν νομίζω να πουληθεί και αν πουληθεί δεν θα είναι το ίδιο μαγαζί θα είναι κάτι άλλο», εκτίμησε γείτονας.

Η αδικοχαμένη γυναίκα άφησε πίσω της τρεις κόρες.

