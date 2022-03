Υγεία - Περιβάλλον

Σεισμός αισθητός στην Αττική

Στο χορό των ρίχτερ η Αττική το βράδυ της Κυριακής. Πού ήταν το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε στην Αττική σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 10χλμ νοτίως της Χαλκίδας και το εστιακό του βάθος ήταν στα 2 χλμ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της υπολογίζεται στα 14 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Θήβας.

Τέσσερα λεπτά αργότερα σημειώθηκε και δεύτερη δόνηση μεγέθους 2,7 Ρίχτερ με το επίκεντρο να προσδιορίζεται στα 7 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Θήβας.

