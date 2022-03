Αθλητικά

Miami Open - Φρουχβίρτοβα: Το... θαύμα της 16χρονης συνεχίζεται

Πήρε το "εισιτήριο" για την φάση των "16" του τουρνουά, χωρίς να "ιδρώσει" ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση της Βικτόρια Αζαρένκα στα μέσα του δεύτερου σετ, λόγω τραυματισμού.

Το "παραμύθι" του Miami Open καλά κρατεί για την 16χρονη Λίντα Φρουχβίρτοβα.

Τι κι αν βρίσκεται στο νο279 της WTA, η νεαρή τενίστρια από την Τσεχία πήρε το "εισιτήριο" για την φάση των "16" του τουρνουά, χωρίς να "ιδρώσει" ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση της Βικτόρια Αζαρένκα στα μέσα του δεύτερου σετ, λόγω τραυματισμού.

Τη στιγμή που η έμπειρη Αζαρένκα δεν μπορούσε άλλο να συνεχίσει η 16χρονη είχε ήδη πάρει το πρώτο σετ με 6-2, ενώ είχε το προβάδισμα στο δεύτερο με 3-0 game.

Απέδειξε ξανά ότι οι επιτυχίες της επί των Ντάνκα Κόβινιτς (νο66) και Ελίζ Μέρτενς (νο24) δεν ήταν διόλου τυχαίες και ήδη άπαντες μιλούν για ένα νέο ανερχόμενο "αστέρι" στον χώρο του αθλήματος. Ήταν η πρώτη νίκη καριέρας για τη νεαρή Τσέχα απέναντι σε τενίστρια του Top 20 και 3η σερί στο 1000άρι της Φλόριντα.

Στην φάση των "16" θα έχει ακόμη πιο δύσκολή αποστολή απέναντι στην Ισπανίδα, Πάουλα Μπαντόσα. Η Φρουχβίρτοβα έγινε σήμερα η νεαρότερη τενίστρια από το 2004 και μετά, που φτάνει στον 4ο γύρο του Miami Open.

Όσον αφορά την Μπαντόσα δε συνάντησε κανένα πρόβλημα (6-3, 6-2) με την Γιούλια Πουτίντσεβα και, πλέον, θέλει άλλες δύο νίκες για να "σκαρφαλώσει" στο νο2 του κόσμου.

