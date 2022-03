Κόσμος

Ουκρανία: Η Μαριούπολη στα “χέρια” των Ρώσων

Ισοπεδώθηκε και παραδόθηκε στους Ρώσους κατακτητές η πόλη της Μαριούπολης, με το δήμαρχο να καλεί σε άμεση εκκένωση.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε σήμερα ότι η πόλη του βρίσκεται «στα χέρια των κατακτητών», μετά την πολυήμερη πολιορκία της από τις ρωσικές δυνάμεις, που ισοπέδωσαν την περιοχή και ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Δεν είναι τα πάντα στο χέρι μας», είπε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. «Δυστυχώς, σήμερα είμαστε στα χέρια των κατακτητών», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος ζήτησε να απομακρυνθούν οι εναπομείναντες κάτοικοι της Μαριούπολης. «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, περίπου 160.000 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα στην πολιορκήμενη πόλη, όπου είναι αδύνατον να ζήσει κανείς επειδή δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρικό, δεν υπάρχει θέρμανση. Και είναι πραγματικά τρομακτικό».

Είναι ασαφές προς το παρόν εάν συνεχίζονται οι μάχες εντός της πόλης.

«Είναι αναγκαία η πλήρης εκκένωση της Μαριούπολης. Η σημαντικότερη αποστολή μας σήμερα είναι να σώσουμε κάθε ζωή. Και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν 26 λεωφορεία που πρέπει να πάνε στη Μαριούπολη για να παραλάβουν ανθρώπους αλλά δυστυχώς δεν έλαβαν άδεια να μετακινηθούν. Και αυτό το παιχνίδι το παίζουν καθημερινά", πρόσθεσε.

