Αθλητικά

Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε νεαρούς για επίθεση σε ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για κακούργημα κατηγορούνται δέκα νεαροί, κάποιοι εκ των οποίων ανήλικοι, που επιτέθηκαν σε 14χρονο.

Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, από κοινού, άσκησε ο εισαγγελέας, σε βάρος των δέκα νεαρών, 16 έως 19 ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την άγρια επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, σε βάρος 14χρονου, που είχε σημειωθεί στην παραλιακή λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη, δύο 24ωρα πριν από τη δολοφονική επίθεση εναντίον του 19χρονου 'Αλκη.

Μετά την ταυτοποίησή τους από την αστυνομία κλήθηκαν αρχικά να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του ύποπτου. Η δικογραφία -στην οποία περιλαμβάνεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής που κατέγραψε την επίθεση- διαβιβάστηκε στη συνέχεια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τους απαγγέλθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία, για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν το επόμενο διάστημα στον Ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, όταν οι δράστες επιτέθηκαν απρόκλητα στον 14χρονο και τον ξυλοκόπησαν. Μάλιστα, όπως είχε καταγγείλει το θύμα όσο δεχόταν τα χτυπήματα τον ρωτούσαν «τί ομάδα είναι». Χάρη στην επέμβαση υπαλλήλων παρακείμενου ξενοδοχείου που αντιλήφθηκαν το σκηνικό γλίτωσε τα χειρότερα. Το θύμα συνοδευόταν από τον 15χρονο αδελφό του, που κατάφερε να ξεφύγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: Εντάσεις και διακοπή της δίκης

Κορονοϊός: “έκρηξη” θανάτων και 27490 κρούσματα την Δευτέρα

Επικοινωνία Τσίπρα με τον Σαϊντού: “Πρέπει να μείνει στην Ελλάδα”