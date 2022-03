Παράξενα

Λάρισα: Συνελήφθη ο ιερέας που καταδικάστηκε για υπεξαίρεση - “μαμούθ”

Ο ιερέας έσπευσε να εξαφανιστεί, πριν το δικαστήριο ανακοινώση την αποφαση του και αναζητείτο απο τους αστυνομικούς. Δείτε που και πως εντοπίστηκε.

Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 45χρονος ιερέας από τα Φάρσαλα, που την περασμένη εβδομάδα είχε φύγει από το Δικαστήριο προτού ανακοινωθεί η καταδικαστική σε βάρς του απόφαση. Ο 45χρονος ιερέας, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», συνελήφθη αργά χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας στην περιοχή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αθηνών στη Λάρισα, όπου βρέθηκε μαζί με τη γυναίκα του για λόγους που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Ο ιερέας συνελήφθη δυνάμει καταδικαστικής απόφασης, καθώς όπως είναι γνωστό, την περασμένη Τετάρτη 23 Μαρτίου αποχώρησε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας προτού το δικαστήριο τού επιβάλει την ποινή κάθειρξης 15 ετών έχοντας κριθεί ένοχος για υπεξαίρεση.

Ο ιερέας (σ.σ. χωρίς να είναι κρατούμενος) με την ολοκλήρωση της απολογίας του, αποχώρησε από τη δικαστική αίθουσα όταν το Δικαστήριο διέκοψε για διάσκεψη και προκειμένου να εκδώσει απόφαση μετά και την εισαγγελική πρόταση. Όταν οι δικαστές επέστρεψαν στην αίθουσα, με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος, σε αντίθεση με τις άλλες δύο συγκατηγορούμενες απουσίαζε από την αίθουσα.

Υπενθυμίζεται πως ο ιερέας αποτέλεσε τον μοναδικό τελικά καταδικασθέντα (σ.σ. οι υπόλοιποι ιερείς και εφοριακοί της ΔΟΥ Φαρσάλων απαλλάχθηκαν των κατηγοριών) για την υπόθεση υπεξαίρεσή 3,8 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο, αλλοιώνοντας επί σειρά ετών μισθολογικές καταστάσεις ιερέων που υπηρετούσαν σε εκκλησίες των Φαρσάλων.

Να διευκρινιστεί ότι με την έκδοση της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ο ιερέας θα έπρεπε να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη Φυλακή προκειμένου να επιμετρηθεί η νέα ποινή (σ.σ. πρωτόδικα είχε καταδικασθεί σε ισόβια).

Υπενθυμίζεται πως ο 45χρονος συνελήφθη το 2012 και μέχρι το 2020 που αποφυλακίστηκε εξέτισε περισσότερο από 8 χρόνια οπότε με τη νέα ποινή θα υπηρετήσει το υπόλοιπο που σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν πρόκειται να είναι μεγάλο διάστημα.

