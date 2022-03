Λάρισα

Λάρισα: Ο ιερέας έγινε “καπνός” μαζί με 3,8 εκατομμύρια ευρώ

Ο ιερέας κατάφερε να διαφύγει την ώρα που το δικαστήριο του επέβαλλε πολυετή φυλάκιση για υπεξαίρεση κι ενώ είχε ήδη εκτίσει 8,5 έτη.

Τη φυλάκισή του απέφυγε χθες ένας 45xpovoς ιερέας από τα Φάρσαλα, ο οποίος αποχώρησε από το Δικαστήριο μόλις ολοκλήρωσε την απολογία του και προτού το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας του ανακοινώσει τη βαριά ποινή που του επέβαλε, αυτή της κάθειρξης 15 ετών.

Ο 45χρονος ιερέας και άλλοτε εξουσιοδοτημένος για θέματα συναλλαγών από τη Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος είναι τελικά ο μοναδικός από τους τρεις, χθες, κατηγορουμένους που καταδικάστηκε για την υπεξαίρεση 3,8 εκατ. ευρώ, αλλοιώνοντας μισθολογικές καταστάσεις ιερέων στα Φάρσαλα, αφού χθες οι δύο γυναίκες συγκατηγορούμενες και πρώην εφοριακοί της ΔΟΥ Φαρσάλων κηρύχθηκαν αθώες, ενώ πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί με κάθειρξη 12 ετών.

Πρωτόδικα ο 45xpovos ιερέας είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ενώ χθες μετά και την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα καταδικάστηκε με τη μέγιστη ποινή για την κατηγορία της υπεξαίρεσης του Δημοσίου, αυτήν της κάθειρξης 15 ετών. Ενώ λοιπόν με την ανακοίνωση της ποινής θα έπρεπε να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή για μικρό διάστημα και έως ότου αφαιρεθεί η ποινή (ο.ο. έχει ήδη εκτίσει φυλάκιση 8,5 ετών), ολοκληρώνοντας χθες την απολογία του επέλεξε να αποχωρήσει από το Δικαστήριο για να αποφύγει τη σύλληψη, πράξη που διαπιστώθηκε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων και καταγράφηκε από το Δικαστήριο.

Λόγω παραγραφή της πράξης της πλαστογραφίας έπαυσε σε βάρος του ιερέα και η σχετική δίωξη, όπως κρίθηκε αθώος (λόγω αμφιβολιών) και για την κατηγορία της νομιμοποίησή εσόδων, αφού μέχρι σήμερα δεν βρέθηκαν ποτέ τα 3,8 εκατ. ευρώ.

