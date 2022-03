Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε ο Ματθαίος Τσούγκας

Θρήνος για συγγενείς κια συναδέλφους μετά τον αδόκητο χαμό του Ματθαίου Τσούγκα.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο καθηγητής και ιατροδικαστής Ματθαίος Τσούγκας, μετά από μάχη με τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε ΜΕΘ του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος».

Υπήρξε στέλεχος της ΝΔ, είχε διατελέσει επί 16 χρόνια δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, ενώ είχε θέσει υποψηφιότητα και με τη Χρυσή Αυγή.

