Πολιτική

Μητσοτάκης για διανομείς: Υποχρεωτική η παροχή μοτοσικλέτας και κράνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολιτεία διευρύνει τα δικαιώματα των εργαζόμενων στον κλάδο της διανομής. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media.

«Αποκαθιστούμε, σήμερα, μία πολύχρονη αδικία σε βάρος των εργαζόμενων στον κλάδο της διανομής. Στο εξής, οι ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να τους παρέχουν την μοτοσικλέτα και το προστατευτικό κράνος για τις μετακινήσεις τους. Και ακόμη, αδιάβροχη προστασία, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο. Ενώ, αν οι ίδιοι θέλουν να χρησιμοποιούν δικό τους μέσο και εξοπλισμό, θα δικαιούνται ειδική αποζημίωση» τονίζει σε ανάρτησή του στο facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επισημαίνει ότι την εργοδοτική αυτή υποχρέωση ορίζει ο Νόμος για την Προστασία της Εργασίας, τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ψήφισε η κυβέρνηση παρά τη δημαγωγία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εφαρμογή του είναι η απάντηση μιας Πολιτείας που νοιάζεται για τον εργαζόμενο. Και που, σε δύσκολους καιρούς, με τους μισθούς χαμηλούς ακόμη στην Ελλάδα, προσπαθεί να ανακουφίζει την καθημερινότητά του, διευρύνοντας τα δικαιώματά του. Με πράξεις!» προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Φονική καραμπόλα με δεκάδες οχήματα (εικόνες)

Αθήνα: Είχε πάνω από 30 κιλά ηρωίνης στο διαμέρισμά του (εικόνες)

Ουκρανία - Χάρκοβο: αγωνία για τον πυρηνικό σταθμό