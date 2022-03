Κοινωνία

Λόφος Φιλοπάππου: Ανήλικοι λήστεψαν ζευγάρι

Ένας 14χρονος και ένας 15χρονος ακινητοποίησαν υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας ένα ζευγάρι και το λήστεψαν.

Δύο ανήλικοι, 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στο κέντρο της Αθήνας, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, αναζητείται συνεργός τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, βραδινές ώρες της 25ης Μαρτίου, στο λόφο Φιλοπάππου, οι κατηγορούμενοι πλησίασαν έναν άνδρα και μια γυναίκα. Ξαφνικά, με την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας, ακινητοποίησαν τον άνδρα και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνό του. Αυτός, όμως, αντιστάθηκε και τότε οι φερόμενοι ως δράστες τον γρονθοκόπησαν, του αφαίρεσαν ασύρματο ακουστικό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι κατηγορούμενοι φεύγοντας από το σημείο πέταξαν το μαχαίρι που είχαν, το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους δύο ανήλικους στο κέντρο της Αθήνας και τους προσήγαγαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως. Τα θύματα τους αναγνώρισαν ως δράστες της ληστείας και αμέσως μετά οι τελευταίοι συνελήφθησαν.

Σημειώνεται, ότι στην κατοχή του 14χρονου βρέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι και του 15χρονου πολυεργαλείο με λεπίδα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

