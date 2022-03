Τεχνολογία - Επιστήμη

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Σαρδέλη: η κεταμίνη είναι αναισθητικό για επεμβάσεις σε παιδιά (βίντεο)

Τι λέει η Αν. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας του ΑΠΘ για την ουσία που βρέθηκε στην σορό της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας και το πως επιβάρυνε την υγεία του κοριτσιού, οδηγώντας το στον θάνατο.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα και στην σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Για την ουσία κεταμίνη, η οποία εντοπίστηκε στην σορό του κοριτσιού, η κ. Σαρδέλη σημείωσε πως «η κεταμίνη είναι ένα βραχείας δράσης φάρμακο και δομικά ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που μοιάζουν με παραισθησιογόνα, μάλιστα είναι και μία από τις ουσίες που χρησιμοποιείται ως φάρμακο βιασμού».

«Στην χώρα μας η κεταμίνη έχει κτηνιατρικές χρήσει, κυρίως για την νάρκωση μεγάλων ζώων, όπως τα άλογα, αλλά χρησιμοποιείται και σε μικρής διάρκειας επεμβάσεις σε παιδάκια γιατί τους προκαλεί αμνησία και τα ακινητοποιούν».

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, η κ. Σαρδέλη είπε πως «τα πάντα υπό προϋποθέσεις μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο. Τα φάρμακα που έπαιρνε το παιδί, μαζί με την κεταμίνη, μπορεί να επέφεραν τον θάνατο», αναφέροντας ακόμη ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις κεταμίνης προκαλούν καρδιακή υπερδιέγερση και μετά καταστολή και για ένα παιδάκι, που παίρνει και πολλά άλλα φάρμακα, αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά.

«Δεν μπορώ να σκεφθώ κάποιον λόγο ώστε να χορηγηθεί στο παιδί κάποιο φάρμακο που να περιέχει κεταμίνη, αλλά εάν αυτό συνέβη, σίγουρα θα είναι γραμμένο στον ιατρικό φάκελο του παιδιού».

