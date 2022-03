Κόσμος

Ολλανδία: νεκροί από πυροβολισμούς σε ταχυφαγείο (εικόνες)

Πως εκτυλίχθηκε η τραγωδία, με θύματα πελάτες του εσιτατορίου, που δέχθηκαν πυρά ενώ έτρωγαν.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε σήμερα σε εστιατόριο της αλυσίδας McDonald’s στην πόλη Τσβόλε της βορειοανατολικής Ολλανδίας, σύμφωνα με την αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς» ανέφερε η ολλανδική αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter. Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RTV Oost μετέδωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα).

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τα θύματα έτρωγαν, όταν ο ένοπλος μπήκε στο εστιατόριο και τα πυροβόλησε, σε μία – κατά τα φαινόμενα – «στοχευμένη» επίθεση.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Οι διασώστες προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή ένα από τα δύο άτομα που πυροβολήθηκαν, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Η ολλανδική αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς όποιον ήταν αυτόπτης μάρτυρας να καταθέσει, απέκλεισε την περιοχή και αναζητεί τον δράστη. Στην έρευνα συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ένα ελικόπτερο της αστυνομίας.

