Life

“Super Mammy”: οι χαρακτήρες της νέας σειράς του Μάρκου Σεφερλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα και ο Μάρκος Σεφερλής με την ομάδα των εκλεκτών συνεργατών του, υπόσχονται να μεταμορφώσουν τις Κυριακές μας.

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 3 Απριλίου και θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

ΠΟΙΑ, ΟΜΩΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ;

Χαρίκλεια Μπιρμπίλη (Μάρκος Σεφερλής)

Η Χαρίκλεια Μπιρμπίλη μένει σε μια παλιά μονοκατοικία στους Αμπελόκηπους. Είναι μητέρα 5 παιδιών. Όλα της τα παιδιά είναι ενήλικα, όμως για εκείνη θα είναι πάντα 5 χρονών. Η Χαρίκλεια τα λατρεύει και είναι υπερπροστατευτική μαζί τους, αφού τα μεγάλωσε μόνη της μιας και ο σύζυγός της, Βασίλειος (Μπίλυ) Μπιρμπίλης, την άφησε χήρα σε πολύ νεαρή ηλικία.

Ο συγχωρεμένος, όμως, της άφησε «αμανάτι» και τον πατέρα του, Χαρίλαο Μπιρμπίλη, τον οποίο η Χαρίκλεια φροντίζει στοργικά, αλλά δεν παύει να έχει μαζί του μια σχέση αγάπης – μίσους, η οποία εκδηλώνεται με πειράγματα του ενός προς τον άλλον, που πάντα έχουν ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Η Χαρίκλεια είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, αυθόρμητη, με πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ, ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Πολλές φορές γίνεται κυνική, λέγοντας ό,τι της έρχεται στο μυαλό, με αποτέλεσμα να φέρνει συνέχεια τα παιδιά της σε δύσκολη θέση και ιδιαίτερα τη μοναχοκόρη της, Ζέτα.

Έχει, όμως, χρυσή καρδιά. Αγαπάει πάρα πολύ την οικογένειά της και τους φίλους της. Είναι πάντα δίπλα τους έτοιμη να τους βοηθήσει – είτε το θέλουν είτε όχι – κάνοντας πάντα αυτό που νομίζει πως είναι το καλύτερο γι’ αυτούς, ακόμα κι αν κάποιες φορές φέρνει την καταστροφή. Είναι γεμάτη προκαταλήψεις, ενώ η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της.

Της αρέσει να πίνει μπύρα στη συνοικιακή παμπ «Drunkula», ενώ χόμπι της είναι να χώνει τη μύτη της παντού, ακόμα και σε ό,τι δεν την αφορά, με αποτέλεσμα πολλές φορές – είτε από λάθος, είτε από ατυχία – να προκαλεί απρόβλεπτες και πολύ διασκεδαστικές καταστάσεις.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ, ΟΜΩΣ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ… ΠΑΙΔΕΥΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕΙ;

Θάνος Μπιρμπίλης (Δημήτρης Σταρόβας)

Ο γιος της Χαρίκλειας που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα στην οικογένεια και ανησυχεί συνεχώς τη μητέρα του. Δεν είναι και πολύ φανατικός οπαδός της τίμιας και νόμιμης εργασίας, με αποτέλεσμα να µπλέκεται σε διάφορες κομπίνες και μικροκλοπές, παρασυρόμενος από τον παιδικό του φίλο Τζίμη Αγγέλου, με τον οποίο κάνουν τα πάντα. Από διπλανό θρανίο στο σχολείο, μέχρι διπλανό κελί στη φυλακή. Τώρα, δουλεύει αναγκαστικά σε μια εταιρία προώθησης προϊόντων, όπου μέρος της δουλειάς του είναι να περπατά στους δρόμους φορώντας μεγάλες, αστείες και περίεργες στολές (πιγκουίνου, γόπας τσιγάρου, ποντικού, γαλοπούλας, καγκουρό, ακόμα και κούκλας Ken). Είναι αρραβωνιασμένος με τη Μαρία Τσαλαπαταούρα.

Χαρίλαος Μπιρμπίλης (Γιάννης Καπετάνιος)

Γνωστός και ως «Παππούς». Είναι ο πατέρας του συγχωρεμένου Βασίλειου και πεθερός της Χαρίκλειας. Ο Παππούς έχει λευκά μακριά μαλλιά, είναι σε προχωρημένη ηλικία και ως εκ τούτου έχει πάθει μια ψύχωση με τον θάνατο. Κρατιέται, όμως, πολύ καλά για την ηλικία του, αν και έχει μια μικρή απώλεια ακοής και μνήμης, που συνήθως εμφανίζονται όποτε τον συμφέρει. Τα πάει πάρα πολύ καλά με τα εγγόνια του, ενώ με τη Χαρίκλεια έχει μεγάλη κόντρα. Παρά την έχθρα τους όμως, η Χαρίκλεια και ο Παππούς δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον, παρ’ όλο που το κρύβουν πολύ καλά. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας, τις περνάει μισοκοιμισμένος στην πολυθρόνα του και τις υπόλοιπες που είναι ξύπνιος, γκρινιάζει συνέχεια, κάτι που κάνει έξαλλη τη Χαρίκλεια, η οποία δεν χάνει ευκαιρία να τον «εκδικείται».

Ζέτα Μπιρμπίλη (Έλενα Τσαβαλιά)

Η μοναχοκόρη της Χαρίκλειας. Τα πρωινά παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής Φιλολογίας εκτός σπιτιού, ενώ τα απογεύματα παρακολουθεί σεμινάρια Ψυχολογίας. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ ευγενική και δοτική απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της και τους φίλους της, αλλά δεν έχει καμία μα καμία τύχη στους άντρες. Έχει κάνει ήδη έναν αποτυχημένο πολιτικό γάμο και, ούσα ελεύθερη πια, ψάχνει τον ιδανικό άντρα για να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Όλες, όμως, οι επιλογές της περνάνε από το μικροσκόπιο της μητέρας της, η οποία πάντα βρίσκει κάτι αρνητικό να τους προσάψει. Έτσι υπονομεύει τα ραντεβού της και την κάνει συνέχεια να κλαίει.

Στάθης Μπιρμπίλης (Κώστας Σόμμερ)

Ένας από τους 4 γιους της Χαρίκλειας. Ζει με τη σύζυγό του Μπέτυ και τον οχτάχρονο γιο τους Μπίλυ σε δικό τους σπίτι στα Ιλίσια. Είναι ξυλουργός. Ο Στάθης είναι ο πιο ήσυχος απ’ όλους, λίγο αγαθούλης, με αποτέλεσμα η γυναίκα του να τον κάνει ό,τι θέλει. Αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα και την ηρεμία μέσα σ’ αυτή τη θεότρελη οικογένεια.

Μαρία Τσαλαπαταούρα-Μπιρμπίλη (Τάνια Τρύπη)

Η αρραβωνιαστικιά του Θάνου. Είναι πολύ όμορφη, έξυπνη, έντιμη, αγαπητή και υπεύθυνη, κάτι που έρχεται να ισορροπήσει την κακή επιρροή που έχει ο Τζίμης πάνω στον Θάνο. Η Μαρία προέρχεται από πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας της, Φωκίων, είναι μεγαλοδικηγόρος με σπουδές και λαμπρή καριέρα στο Λονδίνο, πριν επαναπατριστεί.

H Μαρία και ο Θάνος μέχρι να βρουν δικό τους σπίτι ζουν με τη Χαρίκλεια, αφού αρνούνται να δεχτούν οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από την εύπορη οικογένεια της Μαρίας. Άλλωστε η Μαρία – παρότι είναι οικονομικά εύρωστη – εργάζεται ως νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο, ενώ περνάει κι αυτή τα βράδια της στην παμπ «Drunkula» μαζί με τη Χαρίκλεια, τη Μίνα, τη Ζέτα και την Μπέτυ.

Τζίμης Αγγέλου (Σταύρος Νικολαΐδης)

Είναι ο καλύτερος φίλος του Θάνου, ενώ ο Θάνος είναι ο καλύτερος και μοναδικός του φίλος. Είναι μικροαπατεώνας με μεγάλο, όμως, ποινικό μητρώο. Δεν αποχωρίζεται, σχεδόν ποτέ, τα ρούχα του που αποτελούνται από ένα καπέλο Jockey, το οποίο σχεδόν πάντα φοράει ανάποδα, ένα μπουφάν, φόρμες και λευκά αθλητικά παπούτσια. Το μπουφάν και το παντελόνι του Τζίμη έχουν αντικλεπτικά, που σημαίνει ότι είναι κλεμμένα. Κάποιες φορές φοράει κι αυτός στολές, παρόμοιες με εκείνες του Θάνου, προκειμένου να τον βοηθήσει σε κάποια δουλειά. Ο Τζίμης συχνά ψάχνει να βρει παράνομους τρόπους να βγάλει χρήματα ή να κερδίσει κάτι για τον εαυτό του, μπλέκοντας τον Θάνο σαν συνεργό. Η Χαρίκλεια τον αντιπαθεί πάρα πολύ, γιατί τον θεωρεί κακή επιρροή για τον γιο της, αν και μερικές φορές του φέρεται στοργικά. Ο Τζίμης συμπαθεί πολύ τη Χαρίκλεια και αγνοεί τη δική της αντιπάθεια στο πρόσωπό του. Συχνά, λέει ανόητα ή ενοχλητικά πράγματα, χωρίς να σκέφτεται πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται ιδιαίτερα πονηρός.

Μίνα Μπουμπούκη (Αρετή Ζαχαριάδου)

Είναι η καλύτερη φίλη και γειτόνισσα της Χαρίκλειας, εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρεί το σπίτι της Χαρίκλειας και δικό της σπίτι, αφού μπαινοβγαίνει συνέχεια από την πίσω πόρτα της κουζίνας για να πιει μαζί της καφέ και να συζητήσουν τα οικογενειακά τους. Πολλές φορές, η συζήτηση συνεχίζεται στην παμπ «Drunkula» – όπου είναι τακτικοί θαμώνες – πίνοντας τη μπύρα τους και διασκεδάζοντας με τις υπόλοιπες γυναίκες της οικογένειας Μπιρμπίλη. Είναι πάντα δίπλα στη Χαρίκλεια, αλλά και η Χαρίκλεια νοιάζεται πολύ γι’ αυτήν, από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκαν. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και συνέχεια πέφτει θύμα των αστείων πειραγμάτων της καλύτερής της φίλης. Είναι παντρεμένη με τον Σωφρόνη, που είναι συνέχεια άρρωστος, και έχουν μια κόρη, τη Σούζη.

Μπέτυ (Χριστιάνα Καρνέζη)

Γυναίκα του Στάθη και μητέρα του Μπίλυ. Έχει μια σχέση αγάπης – μίσους με την πεθερά της, η οποία τη συμπαθεί μεν, αλλά δεν διστάζει – όταν θεωρεί ότι θίγεται ο γιος της – να ρίξει μπηχτές εναντίον της. Η Μπέτυ είναι πολύ έξυπνη, µε δυναμικό χαρακτήρα, παίρνει πρωτοβουλίες και δεν φοβάται να βάλει τη Χαρίκλεια στη θέση της, όταν νιώθει ότι το απαιτούν οι περιστάσεις! Περνάει τα βράδια της στην παμπ «Drunkula» μαζί με τη Ζέτα, τη Μαρία, τη Χαρίκλεια και τη Μίνα.

Τεό Μπιρμπίλης (Γιώργης Κοντοπόδης)

Γιος της Χαρίκλειας. Είναι ομοφυλόφιλος, κάτι που γνωρίζουν και αποδέχονται όλοι εκτός από τη μητέρα του, η οποία το αγνοεί. Ο Τεό έχει σχέση με τον συνάδελφό του κομμωτή Τέρυ Λου, με τον οποίο δουλεύουν μαζί στο κομμωτήριο «Ο Ψαλιδοχέρης». Είναι ευαίσθητος, με καλλιτεχνική φύση κι έχει μόνο ένα παράπονο από τη μητέρα του: ότι ποτέ δεν του έδωσε τη σημασία που αυτός θα ήθελε, έτσι ώστε να μπορέσει να της μιλήσει για τον εαυτό του.

Παπά-Λάμπρος (Περικλής Αλμπάνης)

Είναι ο ιερέας της ενορίας της Αγίας Τριάδας. Συχνά, επισκέπτεται τους ενορίτες του και κυρίως τη Χαρίκλεια, με πρόσχημα να «διαδώσει» τον Λόγο του Θεού, αλλά στην ουσία θέλει να «λαδώσει» τ’ αντεράκι του, αφού η Χαρίκλεια πάντα τον φιλεύει κάτι από ευγένεια.

Στηβ Μπιρμπίλης (Λεωνίδας Ιορδάνου)

Είναι ο μικρότερος γιος της Χαρίκλειας και το πιο καλό παιδί της οικογένειας. Είναι μέλος της ανεξάρτητης ιατρικής και ανθρωπιστικής οργάνωσης «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» και τον περισσότερο καιρό λείπει εκτός Ελλάδας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, γεγονός που σημαίνει ότι εμφανίζεται στο σπίτι του σπάνια. Είναι πολύ ήρεμος και ευαίσθητος. Όταν ήταν πάρα πολύ μικρός, είχε στείλει γράμμα στον Άγιο Βασίλη και του είχε ζητήσει τα δικά του δώρα να τα δώσει σε κάποιο φτωχό αγοράκι που δεν έχει άλλα παιχνίδια.

Τέρυ Λου (Μάριος Γλύκας)

Κατά κόσμον Λευτέρης Λουστροκαμηλοπαρδαλάκης. Κομμωτής και συνάδελφος του Τεό στο κομμωτήριο «Ο Ψαλιδοχέρης». Πριν γίνει κομμωτής, ήταν σεφ. Ο Τέρυ έχει σχέση με τον Τεό, κάτι που δεν γνωρίζει η Χαρίκλεια, η οποία δεν τον συμπαθεί καθόλου γιατί τον θεωρεί ανταγωνιστή του γιου της στη διεκδίκηση της θέσης του υπεύθυνου προσωπικού στο κομμωτήριο.

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκος Σεφερλής

ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Καληώρας

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: Μάρκος Σεφερλής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Καπετάνιος, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης, Σταύρος Νικολαΐδης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Σταρόβας, Έλενα Τσαβαλιά, Τάνια Τρύπη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Αγριόμαλλος, Περικλής Αλμπάνης, Αντώνης Βλάσσης, Μάριος Γλύκας, Λεωνίδας Ιορδάνου, Φανούρης Κορρές, Ιωάννα Στρίγγα

«Super Mammy». Πρεμιέρα την Κυριακή 3 Απριλίου και κάθε Κυριακή στις 22:00.

#SuperMammy

Instagram: @xarikleia_official

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρούλα Πισπιρίγκου συνελήφθη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η Τζωρτζίνα είχε βασανιστικό θάνατο (βίντεο)

Ποδόσφαιρο γυναικών: ρεκόρ φιλάθλων σε αγώνα Μπαρτσελόνα – Ρεάλ (εικόνες)