Κοινωνία

Νεκρά παιδιά - Ρούλα Πισπιρίγκου: Σήμερα οδηγείται στην ανακρίτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναμένεται να λάβει προθεσμία για την απολογία της

Ενώπιον της Ανακρίτριας θα οδηγηθεί σήμερα η γυναίκα που από χθες είναι κατηγορούμενη για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της στο Νοσοκομείο Παίδων στις 29 Ιανουαρίου. Η μητέρα, που μέσα σε διάστημα τριών ετών έχασε και τα τρία παιδιά της, καλείται να λογοδοτήσει για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για την απολογία της από τη δικαστική λειτουργό.

Σύμφωνα με τον νόμο, αφού η γυναίκα συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της από την Ανακρίτρια κατόπιν σχετικής εισήγησης της Εισαγγελίας, έχει δικαίωμα να απολογηθεί εντός πέντε ημερών από την εκτέλεση του εντάλματος ώστε να κριθεί η περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

Η κατηγορουμένη που είναι αντιμέτωπη με βαρύτατο και εξαιρετικά αναλυτικό κατηγορητήριο, καλείται να δώσει τη δική της εκδοχή σε όσα της καταλογίζονται βάσει της ενδελεχούς έρευνας του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Όπως αναφέρουν μάλιστα δικαστικές πηγές η υπόθεση του θανάτου του παιδιού δείχνει "απολύτως δεμένη" με ισχυρά στοιχεία που συνδέουν ευθέως τη μητέρα με τον θάνατο της Τζωρτζίνας που δέχθηκε θανατηφόρα δόση ή δόσεις συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας, η οποία δεν κυκλοφορεί ελεύθερα στο εμπόριο.

Όπως εκτιμάται, η Ανακρίτρια που καλείται να διενεργήσει κύρια ανάκριση για τον θάνατο της 9χρονης, πιθανότατα θα χειριστεί εφόσον υπάρχουν ποινικά ευρήματα και τις υποθέσεις για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της κατηγορουμένης, της Μαλένας τον Απρίλιο του 2019 σε ηλικία 3,5 ετών στο Νοσοκομείο Ελπίδα και της μόλις 6 μηνών Ίριδας στο σπίτι της οικογένειας τον Μάρτιο του 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

“Νταντάδες της Γειτονιάς”: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Μητρώο επιμελητών

Καιρός: καταιγίδες, ζέστη και σκόνη την Πέμπτη

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα – Ρούλα Πισπιρίγκου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή της