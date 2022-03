Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “έκρηξη” στο ιικό φορτίο

Σταθερά ανοδική η τάση του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης.

Σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο μετράται η συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, με βάση την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ιικό φορτίο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών και προσεγγίζει τις ανώτατες τιμές της πανδημίας, οι οποίες καταγράφηκαν το πρώτο δεκαήμερο του φετινού Ιανουαρίου. Στις μετρήσεις του τελευταίου διημέρου διαφαίνεται μία τάση επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του ιικού φορτίου.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 28/03/2022 και της Τρίτης 29/03/2022 είναι:

-Σταθερή (+2%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων του Σαββάτου 26/03/2022 και της Κυριακής 27/03/2022.

-Οριακά αυξημένη (+21%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 21/03/2022 και Τρίτης 22/03/202.

«Η διασπορά του ιού στην κοινότητα είναι πολύ μεγάλη, όπως άλλωστε διαπιστώνει καθένας στον κοινωνικό και εργασιακό του περίγυρο. Σε οποιονδήποτε χώρο κι αν κινούμαστε υπάρχει η πιθανότητα επαφής με τον ιό. Τα συμπτώματα είναι ήπια για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσούντων, που είναι εμβολιασμένοι και μετά την ολιγοήμερη υποχρεωτική απομόνωση επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους. Τα μέτρα αυτοπροστασίας -η μάσκα, η υγιεινή των χεριών, ο αερισμός των χώρων- μπορούν να περιορίσουν τις μολύνσεις, και επαναμολύνσεις και κυρίως να μειώσουν την έκθεση σε κίνδυνο βαριάς νόσησης τους πιο ευάλωτους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Στις δύο τελευταίες μετρήσεις καταγράφηκε ανακοπή στον ρυθμό ανόδου των τιμών του φορτίου, που παραμένουν όμως σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σημαντικές διακυμάνσεις υπήρξαν στις παροχές των λυμάτων, που αυξάνουν την αστάθεια στον εξορθολογισμό των τιμών με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων, άρα στις επόμενες μετρήσεις θα εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς την επιβράδυνση της αυξητικής τάσης», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

