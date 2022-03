Κόσμος

Ολλανδία - Πυροβολισμοί σε ταχυφαγείο: Νεκρά δύο αδέλφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακελειό σε εστιατόριο στην Ολλανδία. Ο δράστης πυροβολούσε τα θύματά του μέχρι που άδειασε το όπλο του.

Οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, από τα πυρά αγνώστου μέσα σε εστιατόριο της αλυσίδας MacDonald's στην Ολλανδία ήταν αδέλφια και γνωστοί επιχειρηματίες στην περιοχή τους, μεταδίδουν σήμερα τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία διευκρίνισε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να βρει αυτόν που πυροβόλησε τους δύο άνδρες, ηλικίας 57 και 62 ετών, σε εστιατόριο MacDonald's στο Τσβόλε, στο βόρειο τμήμα της Ολλανδίας.

Το φονικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των πελατών, τους οποίους κατέλαβε πανικός, ενώ μεταξύ τους υπήρχαν και παιδιά που είχαν μόλις τελειώσει από προπόνηση ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας πυροβολούσε τα θύματα μέχρι που άδειασε το όπλο του.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα των δύο θυμάτων, αλλά τα ονόματά τους έχουν δημοσιοποιηθεί από αρκετά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτά, πρόκειται για τους Χουσεΐν και Αλί Τορουνλάρ, δύο τουρκο-ολλανδούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή στον ξενοδοχειακό τομέα.

Αυτόπτες μάρτυρες σε κατάσταση σοκ εξήγησαν στο δίκτυο RTL Oost ότι ο δράστης καθόταν σε τραπέζι απέναντι από τα δύο θύματά του πριν από την επίθεση.

"Ο ύποπτος παρακολουθούσε για λίγο τους δύο Τούρκους που έπεσαν θύματα" της επίθεσής του, σύμφωνα με το RTL Oost. "Μοιάζει με εξόντωση που έγινε εν ψυχρώ και ήταν καλά σχεδιασμένη", πρόσθεσε το δίκτυο.

Οι μαζικές δολοφονίες δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ολλανδία. Ωστόσο στην πρωτεύουσά της, το Άμστερνταμ, έχουν σημειωθεί αρκετοί φόνοι σε συγκρούσεις για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου κοκαΐνης.

Τον Μάρτιο του 2019, ένας άνδρας τουρκικής καταγωγής, ο Γκιοκμέν Τανίς, σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, ανοίγοντας πυρ με πιστόλι κατά επιβατών σε τραμ στην Ουτρέχτη, στην κεντρική Ολλανδία, φωνάζοντας "Αλλάχ Ακμπάρ!". Η μαζική αυτή δολοφονία χαρακτηρίστηκε "τρομοκρατική" από την ολλανδική δικαιοσύνη, η οποία τον καταδίκασε την επόμενη χρονιά σε ισόβια κάθειρξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Λήμνος: Πέθανε από τσιμπήματα μέλισσας

Εθνικός – πόλο: Οι “γοργόνες” του “Αυτοκράτορα” στην κορυφή της Ευρώπης

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Η νονά της Τζωρτζίνας ξεσπά (βίντεο)