Πολιτική

Ζελένσκι: Την Πέμπτη η ομιλία του στην Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Πέμπτη 7 Απριλίου η ομιλία του προέδρου της Ουκρανίας στην ελληνική Βουλή. Οι αντιδράσεις των κομμάτων και η απάντηση Τασούλα.

Την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων κατά την οποία θα απευθυνθεί στην εθνική αντιπροσωπεία ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων του κοινοβουλίου.

Η ομιλία του κ. Ζελένσκι γίνεται μετά από σχετική πρόσκληση που του απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ο Ουκρανός πρόεδρος θα μιλήσει για περίπου 10 – 15 λεπτά και δεν θα υπάρξει διάλογος ή υποβολή ερωτήσεων.

Τον Ουκρανό πρόεδρο θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

Στη Ολομέλεια θα παραστούν 200 βουλευτές και όχι 300 καθώς θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο της Βουλής, αφού τον Μάρτιο καταγράφηκαν πολλά κρούσματα covid. Για αυτόν τον λόγο τα θεωρεία θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα δοθούν προσκλήσεις για να παραστούν ξένες αντιπροσωπείες.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες Τασούλας σχετικά με τις αντιδράσεις από ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 στους «Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει αντίρρηση για την πρόσκληση. Αντίρρηση στην διαδικασία εξέφρασε και το ΜέΡΑ25, θα προτιμούσαν να γίνει διάλογος» και συνέχισε πως «Το κόμμα κ. Βελόπουλου καταγγέλλει πως δεν τηρήθηκε το άρθρο 62. Αχρείαστος σχολαστικισμός. Είναι ένας συμβολικός τρόπος να δείξεις την αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό που δοκιμάζεται, και στους ομογενείς μας. Δεν κρίνουμε την πολιτική του Β. Ζελένσκι» ανέφερε στην συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, ο κ. Τασούλας.

Παρόντες στην ομιλία Ζελένσκι θα είναι ο Γάλλος πρέσβης λόγω προεδρίας ΕΕ, ο Ουκρανός πρέσβης και ο Πρύτανης διπλωματικού σώματος.

Το ΚΚΕ εξηγεί γιατί δεν θα πάει στη Βουλή στην ομιλία Ζελένσκι

«Μέρος του προβλήματος» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα όπου και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα παραστεί στην ομιλία του Ουκρανού προέδρου στο ελληνικό κοινοβούλιο στις 7 Απριλίου.

Το ΚΚΕ, τονίζει ότι το ίδιο θα έπραττε εάν είχε προσκληθεί να μιλήσει στη Βουλή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η καταδίκη της απαράδεκτης εισβολής και του ιμπεριαλιστικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, και ταυτόχρονα η αλληλεγγύη προς τον λαό της Ουκρανίας δεν έχει καμία σχέση με την οποιαδήποτε στήριξη στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει τέτοια ακριβώς χαρακτηριστικά (στήριξης) καθότι και ο Ζελένσκι είναι μέρος του προβλήματος, επικεφαλής μιας αντιδραστικής κυβέρνησης, που έχει συνταχθεί με το στρατόπεδο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που ευθύνεται και αυτό για τον πόλεμο και τα δεινά του λαού της Ουκρανίας».

Το ΚΚΕ αναφέρει ακόμη ότι η απουσία από τη συνεδρίαση της Βουλής, είναι η «μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, ο οποίος για να βγει πραγματικά νικητής θα πρέπει να απαλλαγεί, τόσο από τη ρώσικη εισβολή όσο και από κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι που τον σέρνουν στο σφαγείο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων».

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Επιστολή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

Αθήνα, 31/03/2022

Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με την πρόσκληση και ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας, Β. Ζελένσκι, σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων, την Πέμπτη 7 Απρίλη 2022, σας γνωρίζουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ δεν προτίθεται να συμμετέχει.

Η καταδίκη της απαράδεκτης εισβολής και του ιμπεριαλιστικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, και ταυτόχρονα η αλληλεγγύη προς τον λαό της Ουκρανίας δεν έχει καμία σχέση με την οποιαδήποτε στήριξη στον Πρόεδρο Β. Ζελένσκι. Και η συγκεκριμένη συνεδρίαση έχει τέτοια ακριβώς χαρακτηριστικά καθότι και ο Ζελένσκι είναι μέρος του προβλήματος, επικεφαλής μιας αντιδραστικής κυβέρνησης, που έχει συνταχθεί με το στρατόπεδο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που ευθύνεται και αυτό για τον πόλεμο και τα δεινά του λαού της Ουκρανίας.

Η κυβέρνηση Ζελέσνκι -όπως και οι κυβερνήσεις πριν από αυτόν- προέκυψε υπό συνθήκες μεγάλων εκβιασμών προς τον ουκρανικό λαό, ειδικά μετά το πραξικόπημα του 2014, με την άμεση παρέμβαση του ευρωατλαντικού στρατοπέδου.

- Ευθύνεται για την καταπάτηση των εργατικών, λαϊκών δικαιωμάτων, για τη στήριξη και συνεργασία με τα φασιστικά τάγματα εφόδου, όπως το τάγμα του Αζόφ, που έχει ενταχθεί οργανικά στον ουκρανικό στρατό, την αστυνομία και όλες τις κρατικές δομές.

- Ευθύνεται για την νομιμοποίηση της ναζιστικής προπαγάνδας, την αποκατάσταση ως «εθνικών ηρώων» (!) των συνεργατών των Ναζί στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

- Ευθύνεται για την απαγόρευση της δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ουκρανίας, τις διώξεις των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών, την αναίτια σύλληψη και φυλάκιση του Γραμματέα και άλλων στελεχών της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ουκρανίας που αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ακόμα και η ζωή τους. Θυμίζουμε ότι το ΚΚ Ουκρανίας έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενάντια σε αυτή την απόφαση, ενώ επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου είχε διαπιστώσει σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς της ουκρανικής κυβέρνησης στην Ανατολική Ουκρανία.

- Ευθύνεται για την απαγόρευση 11 ακόμα κομμάτων της αντιπολίτευσης.

- Ευθύνεται για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων που ζουν στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και η ελληνική.

- Αυτή τη στιγμή ένας από τους αντιπροέδρους της ελληνικής βουλής, ο Γιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής Λάρισας του ΚΚΕ, καθώς και άλλα στελέχη του ΚΚΕ, όπως ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος πρώην ευρωβουλευτής και ο Γιώργος Μαγγανάς, έχουν χαρακτηριστεί “ανεπιθύμητα πρόσωπα” (personae non gratae), από την ουκρανική κυβέρνηση, επειδή βρέθηκαν παλιότερα στην Ουκρανία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό και στους διωκόμενους κομμουνιστές.

Συνεπώς, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ δεν θα πάρει μέρος στην επικείμενη ειδική συνεδρίαση της βουλής, στην οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό, ο οποίος για να βγει πραγματικά νικητής θα πρέπει να απαλλαγεί, τόσο από τη ρώσικη εισβολή όσο και από κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι που τον σέρνουν στο σφαγείο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων.

Την ίδια στάση θα κρατούσαμε, αν στη βουλή προσκαλούνταν να μιλήσει ο Πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν ή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν κλπ. Θυμίζουμε ότι την ίδια στάση έχουν κρατήσει άλλωστε εκπρόσωποι του ΚΚΕ σε περιπτώσεις, που “τιμήθηκε” από Δημοτικό, Περιφερειακό Συμβούλιο ή άλλους κρατικούς θεσμούς, πολιτικός εκπρόσωπος αντιλαϊκής κυβέρνησης (όπως ο πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας με το κλειδί της πόλης κλπ).

Με εκτίμηση

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΚΑ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ανακοίνωση Τύπου για το «Όχι» της Ελληνικής Λύσης στο διάγγελμα Ζελένσκι



Η Ελληνική Λύση καταγγέλλει ότι η απόφαση του πρωθυπουργού για την πρόσκληση – διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο ελληνικό κοινοβούλιο, συνιστά παραβίαση του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος στο άρθρο 62Α περιγράφει με σαφήνεια την διαδικασία πρόσκλησης ενός αρχηγού κράτους, αναφέροντας συγκεκριμένα:

«Μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής, γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων και απόφαση της Ολομέλειας μπορούν να απευθύνονται στη Βουλή Αρχηγοί Κρατών, Πρόεδροι Κυβερνήσεων και προσωπικότητες διεθνούς κύρους».

Την συγκεκριμένη παραβίαση του κανονισμού της Βουλής την καταγγείλαμε έγκαιρα με επιστολή στον ΠτΒ κ. Κ. Τασούλα (30/03/2022, Αριθμ. Πρωτ. 1914), όπως άλλωστε είχαμε καταγγείλει και την μονομερή απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αποστείλει όπλα στην Ουκρανία, χωρίς καμία προγενέστερη διαβούλευση.



H Ελληνική Λύση εκφράζει την αντίθεση της στο διάγγελμα του κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και δεν θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο διάγγελμα του Προέδρου της Ουκρανίας.

Δια της θεσμικής οδού και με απόλυτο σεβασμό στον κανονισμό της Βουλής (που παραβιάστηκε άλλη μία φορά από τον κ. Τασούλα) η Ελληνική Λύση ζητά από τον ίδιο να απευθύνει πρόσκληση στον πρωθυπουργό της ομόδοξης Αρμενίας, κ. Νικόλ Πασινιάν, του οποίου η χώρα υφίσταται μία βάναυση και βάρβαρη εισβολή με σαφέστατα χαρακτηριστικά εθνοκάθαρσης.

Τέλος, η Ελληνική Λύση εμμένοντας στις θέσεις της, υπερασπιζόμενη το εθνικό συμφέρον και μόνο, απαιτεί από αυτούς που κάλεσαν τον Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να του ζητήσουν τις ακόλουθες διευκρινίσεις κατά την διάρκεια του διαγγέλματος.

1. Να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια τις θέσεις του έναντι της αυτοχθόνου Ελληνικής μειονότητας της Ουκρανίας.

2. Να καταδικάσει με σαφήνεια τις τουρκικές διεκδικήσεις και απειλές έναντι της Ελλάδας, όπως η αμφισβήτηση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης

3. Να καταδικάσει με σαφήνεια την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο και τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας στα Βαρώσια

4. Να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Τουρκίας, ακυρώνοντας άμεσα την αμυντική συμφωνία που έχει υπογράψει και στρέφεται εναντίον της εθνικής μας ασφάλειας. Ειδικά στον τομέα της στρατιωτικής βιομηχανίας όπου με την δική του συμβολή η Τουρκία συνεχίζει την κατασκευή των επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά αμάχων, όπως προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση της HRW.

5. Να καταδικάσει την εισβολή του Αζερμπαϊτζάν στο Αρτσάχ και την συστηματική εθνοκάθαρση που διαπράττει κατά των ομόδοξων μας, Αρμενίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Η “Μήδεια” του Καλαμακίου: Στραγγάλισε τα 3 παιδιά της για να εκδικηθεί τον σύζυγό της

Ολλανδία - Πυροβολισμοί σε ταχυφαγείο: Νεκρά δύο αδέλφια

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Η νονά της Τζωρτζίνας ξεσπά (βίντεο)