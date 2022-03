Life

“Super Mammy”: το 1ο επεισόδιο της σειράς του Μάρκου Σεφερλή (εικόνες)

Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 για την Χαρίκλεια και την οικογένεια της, που θα “αλλάξουν” τα βράδια της Κυριακής μας.

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, που θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 1ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

«ΜΑΜΑ είναι μόνο ΜΙΑ!»

Η Χαρίκλεια μαθαίνει ότι ο γιος της, ο Θάνος, χώρισε με την κοπέλα του, τη Μαρία, επειδή αρνήθηκε να βρει μαζί της σπίτι για να συζήσουν.

Ο Παππούς δέχεται μια επίσκεψη από τον γιατρό και μετά από μία σειρά κωμικοτραγικών καταστάσεων, μεταφέρεται επειγόντως στο νοσοκομείο.

Η Χαρίκλεια ανησυχεί για τον Θάνο και λέει στη Ζέτα ότι ψάχνει να βρει τρόπο να του τα ξαναφτιάξει με τη Μαρία.

Η Ζέτα την προειδοποιεί να μην ανακατευτεί, αλλά η Χαρίκλεια δεν την ακούει και συμβουλεύει τη Μαρία να ζητήσει συγνώμη από τον Θάνο. Η Μαρία έξαλλη με αυτό που της ζητάει η Χαρίκλεια, μόλις ο Θάνος επιστρέφει στο σπίτι, του ανακοινώνει ότι χωρίζουν οριστικά.

Στην pub της γειτονιάς, η Μίνα ανοίγει κουβέντα περί αντρών και η Ζέτα ενημερώνει τις υπόλοιπες γυναίκες της παρέας ότι κυκλοφορεί με taser, για να αποφεύγει τους επικίνδυνους και τους ενοχλητικούς.

Η Μπέτυ προτείνει στη Ζέτα, που παρακολουθεί σεμινάρια Ψυχολογίας, να κάνει μια συμβουλευτική συνεδρία με τον Θάνο και τη Μαρία, αλλά η Χαρίκλεια διαφωνεί.

Η Ζέτα αγνοεί τη Χαρίκλεια και οργανώνει τη συνεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο, που θα οδηγήσει τον Θάνο να κάνει μια πολύ σημαντική πρόταση στη Μαρία...

Στον ρόλο του γιατρού ο Σπύρος Μπιμπίλας

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκος Σεφερλής

ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Καληώρας

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: Μάρκος Σεφερλής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Καπετάνιος, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης, Σταύρος Νικολαΐδης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Σταρόβας, Έλενα Τσαβαλιά, Τάνια Τρύπη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Αγριόμαλλος, Περικλής Αλμπάνης, Αντώνης Βλάσσης, Μάριος Γλύκας, Λεωνίδας Ιορδάνου, Φανούρης Κορρές, Ιωάννα Στρίγγα

«Super Mammy». Πρεμιέρα την Κυριακή 3 Απριλίου και κάθε Κυριακή στις 22:00.

#SuperMammy

Instagram: @xarikleia_official

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

